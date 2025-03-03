https://ria.ru/20250303/tramp-2002860227.html

Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп

Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2025

Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T23:06:00+03:00

2025-03-03T23:06:00+03:00

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украина

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, не задержится надолго."Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех", — отметил он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002856460.html

украина

сша

россия

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украина, сша, дональд трамп, в мире, россия, владимир зеленский