https://ria.ru/20250303/tramp-2002860227.html
Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп
Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп - РИА Новости, 03.03.2025
Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, не задержится надолго."Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины хочет заключить сделку. Они страдали больше всех", — отметил он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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Украина, США, Дональд Трамп, В мире, Россия, Владимир Зеленский
Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп
Трамп: любой, кто высказывается против мира на Украине, не задержится надолго
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после резонансной перепалки с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что тот, кто высказывается против мирного урегулирования конфликта на Украине, не задержится надолго.
"Сделка может быть заключена очень быстро. Это не должно быть сложной сделкой. Может быть, кто-то не хочет заключать сделку, но если кто-то не хочет заключать сделку, я думаю, этот человек не задержится надолго. Этот человек долго не будет услышан, потому что я верю, что Россия
хочет заключить сделку. Я уверен, что народ Украины
хочет заключить сделку. Они страдали больше всех", — отметил он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.