https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:05:00+03:00
2025-03-03T23:05:00+03:00
2025-03-03T23:26:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения."Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт, в том числе с Европой и другими странами", – отметил Трамп. По его словам, лидеры ряда государств уже выходили на связь с Вашингтоном с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине.Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.
https://ria.ru/20250303/sanktsii-2002857614.html
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, европа, дональд трамп
Санкции в отношении России, В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России
Трамп о санкциях против России: США заключат сделки, чтобы завершить конфликт