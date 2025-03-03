https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html

Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России

Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России - РИА Новости, 03.03.2025

Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T23:05:00+03:00

2025-03-03T23:05:00+03:00

2025-03-03T23:26:00+03:00

санкции в отношении россии

в мире

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сша

европа

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения."Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт, в том числе с Европой и другими странами", – отметил Трамп. По его словам, лидеры ряда государств уже выходили на связь с Вашингтоном с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине.Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.

https://ria.ru/20250303/sanktsii-2002857614.html

россия

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европа

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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, европа, дональд трамп