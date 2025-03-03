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Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России - РИА Новости, 03.03.2025
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23:05 03.03.2025 (обновлено: 23:26 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860136.html
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:05:00+03:00
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санкции в отношении россии
в мире
россия
сша
европа
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения."Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт, в том числе с Европой и другими странами", – отметил Трамп. По его словам, лидеры ряда государств уже выходили на связь с Вашингтоном с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине.Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.
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санкции в отношении россии, в мире, россия, сша, европа, дональд трамп
Санкции в отношении России, В мире, Россия, США, Европа, Дональд Трамп
Трамп прокомментировал возможное снятие санкций с России

Трамп о санкциях против России: США заключат сделки, чтобы завершить конфликт

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.
"Мы будем заключать сделки со всеми, чтобы завершить этот конфликт, в том числе с Европой и другими странами", – отметил Трамп. По его словам, лидеры ряда государств уже выходили на связь с Вашингтоном с целью обсуждения дальнейших шагов по Украине.
Ранее СМИ сообщали, что Белый дом поручил госдепу и минфину подготовить список санкций, которые могут быть ослаблены в рамках переговорного процесса с Москвой.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Reuters: Белый дом изучает планы смягчения санкций против России
Вчера, 22:28
 
Санкции в отношении РоссииВ миреРоссияСШАЕвропаДональд Трамп
 
 
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