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Трамп высказался о прекращении военной помощи Киеву - РИА Новости, 03.03.2025
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23:04 03.03.2025 (обновлено: 23:51 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860038.html
Трамп высказался о прекращении военной помощи Киеву
Трамп высказался о прекращении военной помощи Киеву - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп высказался о прекращении военной помощи Киеву
Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о дальнейшем предоставлении военной помощи Украине, не стал давать четкого ответа, отметив, что ситуация на... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:04:00+03:00
2025-03-03T23:51:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о дальнейшем предоставлении военной помощи Украине, не стал давать четкого ответа, отметив, что ситуация на данном направлении меняется стремительно."Я еще даже не обсуждал это. Посмотрим, что произойдет. Сейчас многое меняется, переговоры идут, и в ближайшее время мы увидим, в каком направлении будет двигаться этот процесс", – заявил он журналистам в Овальном кабинете.Американский лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом для него остается достижение скорейшего мира."Мы хотим завершить этот конфликт как можно быстрее. Я не хочу, чтобы он продолжался годами", – добавил он.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860774.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Трамп высказался о прекращении военной помощи Киеву

Трамп заявил, что в вопросе дальнейшей помощи ВСУ будет действовать по ситуации

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о дальнейшем предоставлении военной помощи Украине, не стал давать четкого ответа, отметив, что ситуация на данном направлении меняется стремительно.
"Я еще даже не обсуждал это. Посмотрим, что произойдет. Сейчас многое меняется, переговоры идут, и в ближайшее время мы увидим, в каком направлении будет двигаться этот процесс", – заявил он журналистам в Овальном кабинете.
Американский лидер подчеркнул, что ключевым приоритетом для него остается достижение скорейшего мира.
"Мы хотим завершить этот конфликт как можно быстрее. Я не хочу, чтобы он продолжался годами", – добавил он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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Вчера, 23:13
 
В миреСШАУкраинаДональд Трамп
 
 
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