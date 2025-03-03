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Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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23:02 03.03.2025 (обновлено: 23:30 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002859935.html
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что военный конфликт на Украине не должен затягиваться на долгие годы и должен быть завершен в кратчайшие сроки. РИА Новости, 03.03.2025
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что военный конфликт на Украине не должен затягиваться на долгие годы и должен быть завершен в кратчайшие сроки."Я хочу, чтобы это закончилось быстро. Мы не можем позволить этому продолжаться годами", – заявил он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.Американский лидер также не стал исключать возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.
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в мире, украина, сша, дональд трамп, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине

Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен продолжаться годами

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что военный конфликт на Украине не должен затягиваться на долгие годы и должен быть завершен в кратчайшие сроки.
"Я хочу, чтобы это закончилось быстро. Мы не можем позволить этому продолжаться годами", – заявил он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.
Американский лидер также не стал исключать возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Противники мира на Украине не задержатся надолго, заявил Трамп
Вчера, 23:06
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампРоссия
 
 
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