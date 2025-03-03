https://ria.ru/20250303/tramp-2002859935.html
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что военный конфликт на Украине не должен затягиваться на долгие годы и должен быть завершен в кратчайшие сроки. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что военный конфликт на Украине не должен затягиваться на долгие годы и должен быть завершен в кратчайшие сроки."Я хочу, чтобы это закончилось быстро. Мы не можем позволить этому продолжаться годами", – заявил он, выступая перед журналистами в Овальном кабинете.Американский лидер также не стал исключать возможность снятия ряда санкций с России в рамках потенциального мирного соглашения.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860227.html
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В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Россия
Трамп выступил за скорое завершение конфликта на Украине
Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен продолжаться годами