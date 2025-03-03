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Трамп заявил об инвестициях тайваньской TSMC в производство чипов в США - РИА Новости, 03.03.2025
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22:55 03.03.2025 (обновлено: 23:10 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002859377.html
Трамп заявил об инвестициях тайваньской TSMC в производство чипов в США
Трамп заявил об инвестициях тайваньской TSMC в производство чипов в США - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп заявил об инвестициях тайваньской TSMC в производство чипов в США
Инвестиции тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в размере 100 миллиардов долларов в строительство заводов по производству... РИА Новости, 03.03.2025
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сша
технологии
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Инвестиции тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в размере 100 миллиардов долларов в строительство заводов по производству полупроводников позволят США контролировать почти 40% мирового рынка микрочипов, заявил президент США Дональд Трамп."Раньше у нас была большая (доля - ред.) с Intel, но сейчас у нас очень мало, и мы будем близки к 40% рынка с этой сделкой и парой других, которые мы делаем. Это колоссальный скачок", - сообщил он в Белом доме, комментируя инвестиции TSMC в размере 100 миллиардов долларов в американскую экономику.TSMC, крупнейший в мире производитель микрочипов, впервые инвестировала в производство в США в 2020 году, заложив завод в Аризоне стоимостью $12 млрд. С тех пор компания расширила свои планы, добавив еще два завода и увеличив общий объем инвестиций на этом объекте до $65 млрд. Первое предприятие в Аризоне начало массовое производство в конце прошлого года.По данным газеты The Wall Street Journal, TSMC впервые разместит на территории США передовые технологии производства полупроводников, которые ранее использовались только на Тайване. Чипы компании критически важны для технологий искусственного интеллекта, смартфонов и другой передовой электроники.
https://ria.ru/20250212/kitaj-1998759494.html
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сша, технологии, дональд трамп, в мире, тайвань, микрочипы
США, Технологии, Дональд Трамп, В мире, Тайвань, микрочипы
Трамп заявил об инвестициях тайваньской TSMC в производство чипов в США

Трамп: инвестиции TSMC в дадут США контроль почти над 40 процентами рынка чипов

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Инвестиции тайваньской компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в размере 100 миллиардов долларов в строительство заводов по производству полупроводников позволят США контролировать почти 40% мирового рынка микрочипов, заявил президент США Дональд Трамп.
"Раньше у нас была большая (доля - ред.) с Intel, но сейчас у нас очень мало, и мы будем близки к 40% рынка с этой сделкой и парой других, которые мы делаем. Это колоссальный скачок", - сообщил он в Белом доме, комментируя инвестиции TSMC в размере 100 миллиардов долларов в американскую экономику.
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TSMC, крупнейший в мире производитель микрочипов, впервые инвестировала в производство в США в 2020 году, заложив завод в Аризоне стоимостью $12 млрд. С тех пор компания расширила свои планы, добавив еще два завода и увеличив общий объем инвестиций на этом объекте до $65 млрд. Первое предприятие в Аризоне начало массовое производство в конце прошлого года.
По данным газеты The Wall Street Journal, TSMC впервые разместит на территории США передовые технологии производства полупроводников, которые ранее использовались только на Тайване. Чипы компании критически важны для технологий искусственного интеллекта, смартфонов и другой передовой электроники.
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СШАТехнологииДональд ТрампВ миреТайваньмикрочипы
 
 
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