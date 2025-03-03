https://ria.ru/20250303/tramp-2002856460.html

В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского

В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025

В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского

Президент США Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского и предлагает европейским лидерам определиться, готова ли Европа отказаться от американской поддержки... РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского и предлагает европейским лидерам определиться, готова ли Европа отказаться от американской поддержки ради заигрываний с Украиной, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться. "Похоже, Трамп устал от Зеленского. Зеленскому уже не получится сделать вид, что ничего не произошло, и попытаться "заговорить" произошедшее в Овальном кабинете", - отметил сенатор. Шендерюк-Жидков считает, что Трамп своим заявлением "решил общаться напрямую с его (Зеленского - ред.) "сюзеренами" и потребовал определиться, готова ли Европа отказаться от поддержки США ради заигрываний с Украиной". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html

https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html

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в мире, сша, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр шендерюк-жидков, россия