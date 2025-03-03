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В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
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22:15 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/tramp-2002856460.html
В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского
В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского
Президент США Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского и предлагает европейским лидерам определиться, готова ли Европа отказаться от американской поддержки... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T22:15:00+03:00
2025-03-03T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского и предлагает европейским лидерам определиться, готова ли Европа отказаться от американской поддержки ради заигрываний с Украиной, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться. "Похоже, Трамп устал от Зеленского. Зеленскому уже не получится сделать вид, что ничего не произошло, и попытаться "заговорить" произошедшее в Овальном кабинете", - отметил сенатор. Шендерюк-Жидков считает, что Трамп своим заявлением "решил общаться напрямую с его (Зеленского - ред.) "сюзеренами" и потребовал определиться, готова ли Европа отказаться от поддержки США ради заигрываний с Украиной". Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002853390.html
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в мире, сша, европа, украина, владимир зеленский, дональд трамп, александр шендерюк-жидков, россия
В мире, США, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Александр Шендерюк-Жидков, Россия
В Совфеде заявили, что Трамп устал от Зеленского

Сенатор Шендерюк-Жидков заявил, что Трамп устал от Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп устал от Владимира Зеленского и предлагает европейским лидерам определиться, готова ли Европа отказаться от американской поддержки ради заигрываний с Украиной, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее Трамп в своей соцсети Truth Social назвал слова Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Маск сделал пугающее заявление о Зеленском
Вчера, 21:43
"Похоже, Трамп устал от Зеленского. Зеленскому уже не получится сделать вид, что ничего не произошло, и попытаться "заговорить" произошедшее в Овальном кабинете", - отметил сенатор.
Шендерюк-Жидков считает, что Трамп своим заявлением "решил общаться напрямую с его (Зеленского - ред.) "сюзеренами" и потребовал определиться, готова ли Европа отказаться от поддержки США ради заигрываний с Украиной".
Трамп на прошлой неделе отчитал Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп назвал худшее заявление Зеленского
Вчера, 19:45
 
В миреСШАЕвропаУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампАлександр Шендерюк-ЖидковРоссия
 
 
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