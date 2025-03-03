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Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей - РИА Новости, 03.03.2025
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21:42 03.03.2025 (обновлено: 22:20 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002853122.html
Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей
Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей
Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских... РИА Новости, 03.03.2025
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европа
россия
украина
сша
в мире
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины, несмотря на заявленную санкционную политику."Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!" — написал хозяин Белого дома.После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20250303/ssha-2002775802.html
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европа, россия, украина, сша, в мире, дональд трамп
Европа, Россия, Украина, США, В мире, Дональд Трамп
Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей

Трамп увидел парадокс в политике Европы против РФ при закупке у нее газа и нефти

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины, несмотря на заявленную санкционную политику.
"Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!" — написал хозяин Белого дома.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
В США пришли к неприятному для Европы выводу из-за скандала с Зеленским
Вчера, 15:19
После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.

"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020-го.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Штаты забирают "Северные потоки" себе
Вчера, 08:00
 
ЕвропаРоссияУкраинаСШАВ миреДональд Трамп
 
 
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