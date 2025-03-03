https://ria.ru/20250303/tramp-2002853122.html

Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей

Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей - РИА Новости, 03.03.2025

Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей

Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:42:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины, несмотря на заявленную санкционную политику."Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!" — написал хозяин Белого дома.После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250303/ssha-2002775802.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002613130.html

европа

россия

украина

сша

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европа, россия, украина, сша, в мире, дональд трамп