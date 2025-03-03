Трамп уличил Европу в лицемерии из-за российских энергоносителей
Трамп увидел парадокс в политике Европы против РФ при закупке у нее газа и нефти
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social заявил, что европейские страны потратили значительно больше средств на покупку российских энергоносителей, чем на поддержку Украины, несмотря на заявленную санкционную политику.
"Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем на защиту Украины. И намного больше!" — написал хозяин Белого дома.
После того как Киев отверг возможность продления договора о поставках голубого топлива в Европу через Украину, "Турецкий поток" стал единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев.
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод, проложенный по дну Черного моря. Состоит из двух ниток, по одной газ идет в Турцию, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Проектная мощность достигает 31,5 миллиарда кубометров ежегодно. Объект запустили в эксплуатацию в январе 2020-го.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.
Штаты забирают "Северные потоки" себе
Вчера, 08:00