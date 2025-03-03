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Трамп назвал худшее заявление Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
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19:45 03.03.2025 (обновлено: 20:12 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002840642.html
Трамп назвал худшее заявление Зеленского
Трамп назвал худшее заявление Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп назвал худшее заявление Зеленского
Президент Дональд Трамп назвал в своей соцсети Truth Social слова Владимира Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:45:00+03:00
2025-03-03T20:12:00+03:00
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сша
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп назвал в своей соцсети Truth Social слова Владимира Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться."Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?" — написал он. Хозяин Белого дома сослался на статью, в которой приводятся слова главы киевского режима о том, что до сделка о заключении мира с Россией еще очень-очень далека. Зеленский при этом ожидает, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, несмотря на обострение его отношений с администрацией Трампа.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002809692.html
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украина, сша, в мире, дональд трамп, владимир зеленский, россия
Украина, США, В мире, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Россия
Трамп назвал худшее заявление Зеленского

Трамп отказался мириться со словами Зеленского о неблизком окончании конфликта

© AP Photo / Ben CurtisДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Президент Дональд Трамп назвал в своей соцсети Truth Social слова Владимира Зеленского о том, что до окончания конфликта на Украине еще очень далеко, худшим заявлением, с которым США больше не будут мириться.
"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет терпеть это долго! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет, чтобы был мир, пока у него есть поддержка Америки, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что они не смогут выполнить эту работу без США. Наверное, не самое лучшее заявление, чтобы сделать его в плане демонстрации силы против России. О чем они думают?" — написал он.
Встреча Трампа с Зеленским в Белом доме 28 февраля - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Зеленский спровоцировал конфликт с США, заявил Белый дом
Вчера, 17:16
Хозяин Белого дома сослался на статью, в которой приводятся слова главы киевского режима о том, что до сделка о заключении мира с Россией еще очень-очень далека. Зеленский при этом ожидает, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, несмотря на обострение его отношений с администрацией Трампа.

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, однако между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи президент США отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении Трампа, произошедшее поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после перепалки в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку глава Белого дома разговаривать с Зеленским не хочет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
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УкраинаСШАВ миреДональд ТрампВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
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