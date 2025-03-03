https://ria.ru/20250303/tramp-2002795057.html

Трамп пообещал объявить о чем-то грандиозном

Трамп пообещал объявить о чем-то грандиозном - РИА Новости, 03.03.2025

Трамп пообещал объявить о чем-то грандиозном

Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра он объявит о чем-то грандиозном. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:29:00+03:00

2025-03-03T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что завтра он объявит о чем-то грандиозном."Завтра вечер будет грандиозным. Скажу как есть", — написал Трамп в соцсети Truth Social в понедельник.Лидер США не привел никаких деталей и не уточнил, о чем конкретно будет объявлено во вторник.Как сообщили в NPR, глава государства завтра выступит на совместном заседании обеих палат конгресса.В январе спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщал, что Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта. По его словам, глава Белого дома должен изложить свою концепцию "Америка прежде всего" в перспективе будущего Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html

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сша, дональд трамп, в мире