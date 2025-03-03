https://ria.ru/20250303/tramp-2002735477.html

"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025

"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:47:00+03:00

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2025-03-03T12:47:00+03:00

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дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Произошедшее в пятницу в Белом Доме безусловно продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков журналистам. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку.

https://ria.ru/20250303/peskov-2002725657.html

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вашингтон (штат), сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире