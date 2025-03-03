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"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
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12:47 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/tramp-2002735477.html
"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского
"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского
Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:47:00+03:00
2025-03-03T12:47:00+03:00
вашингтон (штат)
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Произошедшее в пятницу в Белом Доме безусловно продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков журналистам. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку.
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вашингтон (штат)
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вашингтон (штат), сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Вашингтон (штат), США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
"Будет тяжело": Песков прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Песков: встреча Трампа и Зеленского показала, что конфликт будет тяжело решить

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне показала, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Произошедшее в пятницу в Белом Доме безусловно продемонстрировало, насколько тяжело будет выйти на траекторию урегулирования вокруг Украины", - сказал Песков журналистам.
Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Путин ознакомился с содержанием встречи Трампа и Зеленского, заявил Песков
12:24
 
Вашингтон (штат)СШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМюнхенская конференция по безопасностиВ мире
 
 
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