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Медведчук высказался о скандальной встрече Зеленского и Трампа

Медведчук высказался о скандальной встрече Зеленского и Трампа - РИА Новости, 03.03.2025

Медведчук высказался о скандальной встрече Зеленского и Трампа

Владимир Зеленский в пятницу приехал в США не представлять нуждающихся в спасении украинцев, он хотел протянуть схему ограбления американских налогоплательщиков РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:47:00+03:00

2025-03-03T09:47:00+03:00

2025-03-03T09:47:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский в пятницу приехал в США не представлять нуждающихся в спасении украинцев, он хотел протянуть схему ограбления американских налогоплательщиков через британские банки, но президент Соединённых Штатов Дональд Трамп быстро раскусил всю его подлость и примитивность, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Президент США Дональд Трамп в пятницу отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге, украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. "Скандал в овальном кабинете произошел не между США и Украиной Зеленского, а между новой политикой США и старой. Трамп дал всему миру понять, что он не Обама и не Байден, и не намерен играть в те игры, в которые его вынуждают играть. А его именно вынуждали, и именно с этим Зеленский и приехал. Зеленский представлял вовсе не украинцев, которых надо скорее спасать, а схему ограбления американских налогоплательщиков через британские банки. Как видим, Трамп с Вэнсом раскусили Зеленского при первой же встрече", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Он отметил, что позиция Зеленского не была для Трампа секретом и новостью, не секрет и то, что мир не запугать "высосанной из пальца опасностью". Ему нужны только деньги. Став популярным за счет огромных денежных вливаний со стороны США, Зеленский попытался диктовать Вашингтону свои условия, спекулирует погибшими благодаря его преступной политике украинскими гражданами, желая заставить отвечать за их гибель новое руководство США, которое к этой афере никакого отношения не имеет. "Хитрость Зеленского подлая и примитивна. Трамп и Вэнс продемонстрировали всему миру, что Вашингтон хочет украинцев спасти, а Зеленский против этого категорически… Но если говорить о мире, то до него еще далеко. Попытки как-то остановить войну на Украине предпринимала и команда Байдена. Особенно активными они были весной-летом 2024 года, когда заговорили о корейском варианте решения конфликта… На Западе не сильно переживают за украинские территориальные потери. Чем меньше Украины останется, если останется, тем меньше им кормить", - добавляет политик. Поэтому, как отмечает Медведчук, ситуацией предусмотрена игра в поддавки, которая, несмотря на вопли противников Трампа, будет и дальше продолжаться. Коллективный Запад не то что смирится, а будет постепенно поддерживать новые территориальные потери Украины, другого выхода у него нет. "Поэтому для разрешения этого конфликта нужна не линия разграничения, а серьезный диалог о его причинах и их полном устранении. Этот диалог будет не простым, но очень продуктивным, и принесет немало выгод его участникам. Естественно, что этот диалог невозможен с политическими клоунами, в том числе и с теми, чьи голоса мы сегодня слышим из Европы и других стран коллективного Запада", - подытожил Медведчук.

https://ria.ru/20241118/zelenskij-1984376684.html

https://ria.ru/20241030/zelenskiy-1980858383.html

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сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, в мире