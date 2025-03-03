https://ria.ru/20250303/tramp-2002651969.html

Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине

Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине - РИА Новости, 03.03.2025

Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о его российском коллеге Владимире Путине. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T06:06:00+03:00

2025-03-03T06:06:00+03:00

2025-03-03T08:16:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о его российском коллеге Владимире Путине."Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну", — написал он.По словам политика, в противном случае Штаты могут прийти к том уже, к чему пришла Европа.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе.

https://ria.ru/20250302/putin-2002527695.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин