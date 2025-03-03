https://ria.ru/20250303/tramp-2002651969.html
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о его российском коллеге Владимире Путине. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T06:06:00+03:00
2025-03-03T06:06:00+03:00
2025-03-03T08:16:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о его российском коллеге Владимире Путине."Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну", — написал он.По словам политика, в противном случае Штаты могут прийти к том уже, к чему пришла Европа.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе.
https://ria.ru/20250302/putin-2002527695.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине
Трамп призвал США беспокоиться о мигрантах и наркобаронах, а не о Путине