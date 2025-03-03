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Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине - РИА Новости, 03.03.2025
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06:06 03.03.2025 (обновлено: 08:16 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/tramp-2002651969.html
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине - РИА Новости, 03.03.2025
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о его российском коллеге Владимире Путине. РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T08:16:00+03:00
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дональд трамп
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о его российском коллеге Владимире Путине.&quot;Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну&quot;, — написал он.По словам политика, в противном случае Штаты могут прийти к том уже, к чему пришла Европа.В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп призвал беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине

Трамп призвал США беспокоиться о мигрантах и наркобаронах, а не о Путине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social призвал страну беспокоиться о внутренних проблемах, а не о его российском коллеге Владимире Путине.
«

"Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну", — написал он.

По словам политика, в противном случае Штаты могут прийти к том уже, к чему пришла Европа.
В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за положения на южной границе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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