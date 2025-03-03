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В сенате США объяснили причину ссоры Трампа и Зеленского
В сенате США объяснили причину ссоры Трампа и Зеленского - РИА Новости, 03.03.2025
В сенате США объяснили причину ссоры Трампа и Зеленского
Американский сенатор Джим Бэнкс в беседе с Breitbart News назвал встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского одним из самых сильных моментов в РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T03:51:00+03:00
2025-03-03T03:51:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Американский сенатор Джим Бэнкс в беседе с Breitbart News назвал встречу президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского одним из самых сильных моментов в его жизни в американской политике."Зеленский проявил неуважение к Америке, <…> для меня символично, что он проявил неуважение к Америке в своем наряде", — заявил он.По словам сенатора, Зеленский несерьезно относится к идее мира, в отличие от президента Штатов.В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта, сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
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россия, в мире, сша, владимир зеленский, дональд трамп
Россия, В мире, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
В сенате США объяснили причину ссоры Трампа и Зеленского
Американский сенатор Бэнкс: Зеленский проявил неуважение к Америке