https://ria.ru/20250303/terrorist-2002671508.html

ФСБ предотвратила теракт в московском метро

ФСБ предотвратила теракт в московском метро - РИА Новости, 03.03.2025

ФСБ предотвратила теракт в московском метро

Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, собиравшегося устроить взрывы в одной из подмосковных синагог и столичном метро, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:46:00+03:00

2025-03-03T09:46:00+03:00

2025-03-03T12:39:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

афганистан

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, собиравшегося устроить взрывы в одной из подмосковных синагог и столичном метро, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", — говорится в релизе.Как пояснили в ЦОС, гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии, планировал подорвать самодельные бомбы "в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена". Для этого он провел разведку и купил нужные компоненты. После взрывов он рассчитывал уехать в Афганистан и присоединиться там к международной террористической организации.При обыске в его квартире нашли пистолет и компоненты бомбы. Их, а также тело ликвидированного исламиста можно видеть на записи, опубликованной ФСБ. Кроме того, на видео показали телефон террориста с перепиской и инструкциями по сборке взрывного устройства.Следственное подразделение столичного главка ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.Руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич сообщил, что теракт готовился в одной из синагог Подмосковья, но не уточнил, в какой.

https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html

https://ria.ru/20250301/terakt-2002388182.html

московская область (подмосковье)

москва

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арсенал исламиста, планировавшего теракты ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро 2025-03-03T09:46 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), москва, афганистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)