https://ria.ru/20250303/terrorist-2002671508.html
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
ФСБ предотвратила теракт в московском метро - РИА Новости, 03.03.2025
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, собиравшегося устроить взрывы в одной из подмосковных синагог и столичном метро, сообщил Центр общественных связей... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:46:00+03:00
2025-03-03T09:46:00+03:00
2025-03-03T12:39:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
афганистан
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Сотрудники ФСБ уничтожили террориста, собиравшегося устроить взрывы в одной из подмосковных синагог и столичном метро, сообщил Центр общественных связей спецслужбы."При задержании преступник оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем", — говорится в релизе.Как пояснили в ЦОС, гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии, планировал подорвать самодельные бомбы "в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена". Для этого он провел разведку и купил нужные компоненты. После взрывов он рассчитывал уехать в Афганистан и присоединиться там к международной террористической организации.При обыске в его квартире нашли пистолет и компоненты бомбы. Их, а также тело ликвидированного исламиста можно видеть на записи, опубликованной ФСБ. Кроме того, на видео показали телефон террориста с перепиской и инструкциями по сборке взрывного устройства.Следственное подразделение столичного главка ФСБ возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту и участии в деятельности террористической организации.Руководитель департамента Федерации еврейских общин России по взаимодействию с правоохранительными учреждениями раввин Аарон Гуревич сообщил, что теракт готовился в одной из синагог Подмосковья, но не уточнил, в какой.
https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html
https://ria.ru/20250301/terakt-2002388182.html
московская область (подмосковье)
москва
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Арсенал исламиста, планировавшего теракты
ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро
2025-03-03T09:46
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, афганистан, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Афганистан, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт в московском метро
ФСБ уничтожила исламиста, планировавшего устроить взрывы в Москве и Подмосковье