https://ria.ru/20250303/terakt-2002733885.html

Глава ФЕОР поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге

Глава ФЕОР поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге - РИА Новости, 03.03.2025

Глава ФЕОР поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение теракта в синагоге, отметив, что... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:45:00+03:00

2025-03-03T12:45:00+03:00

2025-03-03T12:45:00+03:00

московская область (подмосковье)

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александр бородай

федерация еврейских общин россии

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение теракта в синагоге, отметив, что методы террористов становятся все более подлыми и жестокими. ФСБ в понедельник сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. "Мы благодарим сотрудников спецслужб за предотвращение большой трагедии. К сожалению, методы террористов становятся все более подлыми и жестокими, и только работа спецслужб способна обеспечить максимальную безопасность и защиту граждан. Но даже сейчас, когда планы преступников не осуществились, мы понимаем, что они все равно частично достигают своей цели – сеют страх и смятение", - сказал РИА Новости раввин. Он отметил, что каждому человеку понятна недопустимость террористических актов. "И в тот момент, когда мы защищены физически, мы можем оказать и духовный протест, отказываясь поддаваться панике, страху и ненависти", - добавил раввин. Руководитель департамента ФЕОР по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, раввин Аарон Гуревич сообщил, что теракт готовился в одной из синагог Подмосковья, но не уточнил в какой.

https://ria.ru/20250303/terakt-2002720943.html

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московская область (подмосковье), россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность