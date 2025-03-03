https://ria.ru/20250303/terakt-2002733885.html
Глава ФЕОР поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге
Глава ФЕОР поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге - РИА Новости, 03.03.2025
Глава ФЕОР поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение теракта в синагоге, отметив, что... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:45:00+03:00
2025-03-03T12:45:00+03:00
2025-03-03T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода поблагодарил сотрудников спецслужб за предотвращение теракта в синагоге, отметив, что методы террористов становятся все более подлыми и жестокими. ФСБ в понедельник сообщила о ликвидации гражданина РФ, уроженца одной из стран Центрально-Азиатского региона, который намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций московского метрополитена. "Мы благодарим сотрудников спецслужб за предотвращение большой трагедии. К сожалению, методы террористов становятся все более подлыми и жестокими, и только работа спецслужб способна обеспечить максимальную безопасность и защиту граждан. Но даже сейчас, когда планы преступников не осуществились, мы понимаем, что они все равно частично достигают своей цели – сеют страх и смятение", - сказал РИА Новости раввин. Он отметил, что каждому человеку понятна недопустимость террористических актов. "И в тот момент, когда мы защищены физически, мы можем оказать и духовный протест, отказываясь поддаваться панике, страху и ненависти", - добавил раввин. Руководитель департамента ФЕОР по взаимодействию с правоохранительными учреждениями, раввин Аарон Гуревич сообщил, что теракт готовился в одной из синагог Подмосковья, но не уточнил в какой.
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московская область (подмосковье), россия, александр бородай, федерация еврейских общин россии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Бородай, Федерация еврейских общин России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Глава ФЕОР поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге
Глава ФЕОР Борода поблагодарил спецслужбы за предотвращение теракта в синагоге