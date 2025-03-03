https://ria.ru/20250303/terakt-2002720943.html
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве - РИА Новости, 03.03.2025
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в московском метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:06:00+03:00
2025-03-03T12:06:00+03:00
2025-03-03T12:06:00+03:00
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ФСБ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в московском метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье.В ролике видно тело ликвидированного боевика и его пистолет, а также компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, на видео показали переписку в телефоне радикала, содержавшие инструкцию по сборке бомбы.О ликвидации злоумышленника сегодня сообщила ФСБ. Террорист оказал сопротивление при задержании, после чего силовики нейтрализовали его ответным огнем.Боевик — гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии. По информации ФСБ, после совершения атак он планировал уехать в Афганистан и вступить в международную террористическую организацию.Из-за инцидента возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.
https://ria.ru/20240328/ukraina-1936470433.html
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Арсенал исламиста, планировавшего теракты
ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро
2025-03-03T12:06
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московская область (подмосковье), центральная азия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва
Московская область (Подмосковье), Центральная Азия, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Москва
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве
ФСБ показала арсенал убитого исламиста, готовившего теракт в московском метро