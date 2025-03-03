https://ria.ru/20250303/terakt-2002720943.html

ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве

ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве - РИА Новости, 03.03.2025

ФСБ показала арсенал убитого исламиста, планировавшего теракт в Москве

ФСБ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в московском метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:06:00+03:00

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московская область (подмосковье)

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россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. ФСБ показала видео с арсеналом убитого исламиста, планировавшего устроить теракты в московском метро и в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье.В ролике видно тело ликвидированного боевика и его пистолет, а также компоненты самодельного взрывного устройства. Кроме того, на видео показали переписку в телефоне радикала, содержавшие инструкцию по сборке бомбы.О ликвидации злоумышленника сегодня сообщила ФСБ. Террорист оказал сопротивление при задержании, после чего силовики нейтрализовали его ответным огнем.Боевик — гражданин России, уроженец одной из стран Центральной Азии. По информации ФСБ, после совершения атак он планировал уехать в Афганистан и вступить в международную террористическую организацию.Из-за инцидента возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту и об участии в деятельности террористической организации.

https://ria.ru/20240328/ukraina-1936470433.html

https://ria.ru/20250213/fsb-1999058208.html

московская область (подмосковье)

центральная азия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Арсенал исламиста, планировавшего теракты ФСБ показала видео с арсеналом исламиста, планировавшего теракты в еврейском религиозном учреждении в Подмосковье и в столичном метро 2025-03-03T12:06 true PT1M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), центральная азия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, москва