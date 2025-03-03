https://ria.ru/20250303/telegraaf-2002789523.html

В Нидерландах нашли картину Брейгеля Младшего, украденную 50 лет назад

В Нидерландах нашли картину Брейгеля Младшего, украденную 50 лет назад - РИА Новости, 03.03.2025

В Нидерландах нашли картину Брейгеля Младшего, украденную 50 лет назад

Работа фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, украденная в 1974 году из музея в Польше, нашлась в музее в Нидерландах, сообщила газета Telegraaf со... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:10:00+03:00

2025-03-03T16:10:00+03:00

2025-03-03T16:18:00+03:00

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польша

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ГААГА, 3 мар - РИА Новости. Работа фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, украденная в 1974 году из музея в Польше, нашлась в музее в Нидерландах, сообщила газета Telegraaf со ссылкой на известного нидерландского арт-детектива Артура Бранда. Картина Питера Брейгеля Младшего, изображающая крестьянку, несущую ведро с водой и щипцы с тлеющим углем, была украдена из Национального музея в Гданьске в 1974 году. Предположительно, эта работа могла быть вывезена из страны контрабандой через портовый город Гдыня. Отмечается, что за этим ограблением могут стоять польские спецслужбы. На протяжении пятидесяти лет местонахождение этой работы оставалось загадкой. Известный детектив по расследованию преступлений в сфере искусства Артур Бранд, которому удалось найти уже сотни украденных произведений искусства, получил в сентябре наводку на похищенную картину. По его словам, работа нашлась в музее в нидерландской Гауде. "Я провел обширное исследование архивов и базы данных Интерпола по похищенным произведениям искусства и пришел к выводу, что картина, выставленная в Гауде - это та же работа, что и украденный Брейгель из Гданьска", - сообщил изданию Бранд. Он добавил, что власти Польши готовятся направить запрос о правовой помощи для возвращения картины в польский музей.

https://ria.ru/20250120/vystavka-1994679857.html

https://ria.ru/20241210/repin-1988493426.html

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питер брейгель (младший), в мире, нидерланды, живопись, польша