В Нидерландах нашли картину Брейгеля Младшего, украденную 50 лет назад
Telegraaf: в Нидерландах нашли украденную в 1974 году картину Брейгеля Младшего
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ГААГА, 3 мар - РИА Новости. Работа фламандского художника Питера Брейгеля Младшего, украденная в 1974 году из музея в Польше, нашлась в музее в Нидерландах, сообщила газета Telegraaf со ссылкой на известного нидерландского арт-детектива Артура Бранда.
Картина Питера Брейгеля Младшего, изображающая крестьянку, несущую ведро с водой и щипцы с тлеющим углем, была украдена из Национального музея в Гданьске в 1974 году. Предположительно, эта работа могла быть вывезена из страны контрабандой через портовый город Гдыня. Отмечается, что за этим ограблением могут стоять польские спецслужбы.
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На протяжении пятидесяти лет местонахождение этой работы оставалось загадкой. Известный детектив по расследованию преступлений в сфере искусства Артур Бранд, которому удалось найти уже сотни украденных произведений искусства, получил в сентябре наводку на похищенную картину. По его словам, работа нашлась в музее в нидерландской Гауде. "Я провел обширное исследование архивов и базы данных Интерпола по похищенным произведениям искусства и пришел к выводу, что картина, выставленная в Гауде - это та же работа, что и украденный Брейгель из Гданьска", - сообщил изданию Бранд.
Он добавил, что власти Польши готовятся направить запрос о правовой помощи для возвращения картины в польский музей.
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