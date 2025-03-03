https://ria.ru/20250303/tanki-2002842783.html
ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams, пишет NYT
ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams, пишет NYT - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams, пишет NYT
Украина вывела с линии фронта практически все оставшиеся у нее танки Abrams из-за высокой активности российских беспилотников, сообщает издание New York Times... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:04:00+03:00
2025-03-03T20:04:00+03:00
2025-03-03T20:07:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украина вывела с линии фронта практически все оставшиеся у нее танки Abrams из-за высокой активности российских беспилотников, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленных украинских военных чиновников. "Из 31 высокотехнологичного танка Abrams, которые США поставили Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, выведены из строя или захвачены, причем многие были выведены из строя беспилотниками... Почти все остальные были выведены с линии фронта", - пишет газета. Украинские военные в беседе с изданием сообщили, что несут большинство потерь как в технике, так и в личном составе именно из-за беспилотников. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20250303/vsu-2002835185.html
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украина, россия, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams, пишет NYT
NYT: ВСУ вывели с линии фронта почти все танки Abrams из-за российских дронов