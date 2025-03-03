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В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе для бойцов СВО - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:28 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/svo-2002844867.html
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе для бойцов СВО
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе для бойцов СВО - РИА Новости, 03.03.2025
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе для бойцов СВО
Прием заявок стартовал на участие в региональной образовательной программе для участников СВО "Герои Подмосковья", срок их подачи - до 30 апреля, сообщил... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T20:28:00+03:00
2025-03-03T20:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прием заявок стартовал на участие в региональной образовательной программе для участников СВО "Герои Подмосковья", срок их подачи - до 30 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Сегодня стартовал прием заявок на участие в нашей образовательной программе для участников СВО "Герои Подмосковья". Это продолжение проекта "Время Героев", который инициировал президент. Заявки принимаем до 30 апреля. Наши ветераны СВО показали мужество и героизм на фронте, боролись за страну и своих близких. Мы хотим, чтобы все они были востребованы и на гражданке. Важно дать им возможность проявить себя - в госуправлении, бизнесе, общественной работе", - сказал Воробьев в своем Telegram-канале. По словам губернатора, принять участие в программе может каждый демобилизованный участник СВО с высшим образованием и опытом в управлении. Для тех, кто еще на передовой, предусмотрен резерв - обучение можно будет пройти позже. На каждом этапе за участниками закрепят наставников, которые будут готовы помочь и направить. Годовое обучение начнется в сентябре и будет включать очные и заочные занятия, разработанные совместно с РАНХиГС.
https://ria.ru/20250301/geroi-2002449151.html
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
Специальная военная операция на Украине, Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия
В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в программе для бойцов СВО

Стартовал прием заявок на участие в программе "Герои Подмосковья" для бойцов СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Прием заявок стартовал на участие в региональной образовательной программе для участников СВО "Герои Подмосковья", срок их подачи - до 30 апреля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Сегодня стартовал прием заявок на участие в нашей образовательной программе для участников СВО "Герои Подмосковья". Это продолжение проекта "Время Героев", который инициировал президент. Заявки принимаем до 30 апреля. Наши ветераны СВО показали мужество и героизм на фронте, боролись за страну и своих близких. Мы хотим, чтобы все они были востребованы и на гражданке. Важно дать им возможность проявить себя - в госуправлении, бизнесе, общественной работе", - сказал Воробьев в своем Telegram-канале.
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По словам губернатора, принять участие в программе может каждый демобилизованный участник СВО с высшим образованием и опытом в управлении. Для тех, кто еще на передовой, предусмотрен резерв - обучение можно будет пройти позже. На каждом этапе за участниками закрепят наставников, которые будут готовы помочь и направить.
Годовое обучение начнется в сентябре и будет включать очные и заочные занятия, разработанные совместно с РАНХиГС.
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