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ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:16 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/svo-2002744456.html
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА
Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения,... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:16:00+03:00
2025-03-03T13:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 174 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 966 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 215 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 405 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Технологии, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА

Минобороны: ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета в зоне СВО
Работа артиллерийского расчета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа артиллерийского расчета в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении.
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Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 174 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 966 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 215 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 405 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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