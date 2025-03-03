https://ria.ru/20250303/svo-2002744456.html

ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА

ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА - РИА Новости, 03.03.2025

ВС России поразили украинские аэродромы и цеха производства БПЛА

Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:16:00+03:00

2025-03-03T13:16:00+03:00

2025-03-03T13:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

технологии

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министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов, цехам производства беспилотников и местам их хранения, сообщило Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 139 районах", - говорится в сообщении. Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 88 беспилотников самолетного типа, добавили в министерстве. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 45 174 беспилотных летательных аппарата, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 966 танков и других боевых бронированных машин, 1523 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 215 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 405 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250303/vsu-2002741526.html

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технологии, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины