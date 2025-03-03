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Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 03.03.2025
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:01:00+03:00
2025-03-03T13:01:00+03:00
2025-03-03T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка Донецкой Народной Республики, Шийковка, Каменка и Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), кировск, каменка, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Кировск, Каменка, Безопасность
Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение
ВСУ потеряли до 190 военных в зоне действий "Запада"