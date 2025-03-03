https://ria.ru/20250303/svo-2002738329.html

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 03.03.2025

Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T13:01:00+03:00

2025-03-03T13:01:00+03:00

2025-03-03T13:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

кировск

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 190 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Дробышево, Катериновка, Кировск, Карповка Донецкой Народной Республики, Шийковка, Каменка и Лозовая Харьковской области", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, танк, десять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два западного производства, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), кировск, каменка, безопасность