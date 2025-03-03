https://ria.ru/20250303/svo-2002737964.html
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 03.03.2025
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T13:00:00+03:00
2025-03-03T13:00:00+03:00
2025-03-03T13:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
волчанск
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000761516_0:103:3348:1986_1920x0_80_0_0_755749851209a0d99f29143adea0cf3b.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000761516_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f634a1c5495093106cc83bba275aa9cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Волчанск, Харьковская область
Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска
ВСУ потеряли до 45 военных и танк в зоне действий "Севера"