https://ria.ru/20250303/svo-2002737964.html

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска - РИА Новости, 03.03.2025

Бойцы "Севера" нанесли поражение ВСУ в районе Волчанска

ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РИА Новости, 03.03.2025

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специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

волчанск

харьковская область

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 45 военных в зоне действий российской группировки войск "Север" на харьковском направлении, сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, танк, два автомобиля и натовскую самоходную артиллерийскую установку", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волчанск

харьковская область

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, волчанск, харьковская область