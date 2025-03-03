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ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 03.03.2025
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T12:59:00+03:00
2025-03-03T12:59:00+03:00
2025-03-03T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Садовое Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Безопасность
ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"
Минобороны: ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"