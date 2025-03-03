https://ria.ru/20250303/svo-2002737583.html

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 03.03.2025

ВСУ потеряли до 70 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T12:59:00+03:00

2025-03-03T12:59:00+03:00

2025-03-03T13:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001968078_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2b5420c8488d8bb0a3098286e06ef0b3.jpg

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Днепр", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Михайловка, Садовое Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области. ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, безопасность