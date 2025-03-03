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ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:46 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/svo-2002716753.html
ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов
ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.03.2025
ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов
Российские войска из группировки "Восток" вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T11:46:00+03:00
2025-03-03T11:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Российские войска из группировки "Восток" вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Днепроэнергия находится на территории ДНР, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками, о чем сообщало Минобороны РФ. "Наши войска вошли на окраины села Днепроэнергия. Начались бои за освобождение села от боевиков ВСУ", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, начались встречные бои в районе сел Привольное - Вольное Поле, а после зачистки и освобождения села Бурлацкое российские войска начали одновременно продвижение и в сторону села Веселое. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе в районе Днепроэнергии.
https://ria.ru/20250302/vsu-2002561738.html
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов

Рогов: бойцы "Востока" вошли в село Днепроэнергия

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Российские войска из группировки "Восток" вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Днепроэнергия находится на территории ДНР, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками, о чем сообщало Минобороны РФ.
Бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Рогов рассказал об ударе ВС России по пункту дислокации ВСУ в Донбассе
Вчера, 12:54
"Наши войска вошли на окраины села Днепроэнергия. Начались бои за освобождение села от боевиков ВСУ", - сказал Рогов.
Кроме того, по его словам, начались встречные бои в районе сел Привольное - Вольное Поле, а после зачистки и освобождения села Бурлацкое российские войска начали одновременно продвижение и в сторону села Веселое.
В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе в районе Днепроэнергии.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
ВС России могут взять под контроль трассу Красноармейск — Курахово
10:34
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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