https://ria.ru/20250303/svo-2002716753.html

ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов

ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов - РИА Новости, 03.03.2025

ВС России вошли в село Днепроэнергия, сообщил Рогов

Российские войска из группировки "Восток" вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T11:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Российские войска из группировки "Восток" вошли в село Днепроэнергия, расположенное на стыке границ российских регионов - Запорожской области и ДНР - с Днепропетровской областью Украины, начались бои за освобождение села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Днепроэнергия находится на территории ДНР, севернее Скудного и Великой Новоселки, которые ранее были освобождены российскими войсками, о чем сообщало Минобороны РФ. "Наши войска вошли на окраины села Днепроэнергия. Начались бои за освобождение села от боевиков ВСУ", - сказал Рогов. Кроме того, по его словам, начались встречные бои в районе сел Привольное - Вольное Поле, а после зачистки и освобождения села Бурлацкое российские войска начали одновременно продвижение и в сторону села Веселое. В воскресенье Минобороны РФ сообщало, что подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе в районе Днепроэнергии.

https://ria.ru/20250302/vsu-2002561738.html

https://ria.ru/20250303/pushilin-2002690585.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность