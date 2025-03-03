https://ria.ru/20250303/surgut-2002827618.html

В Сургуте завели дело из-за отсутствия пандуса в подъезде для ветерана СВО

В Сургуте завели дело из-за отсутствия пандуса в подъезде для ветерана СВО - РИА Новости, 03.03.2025

В Сургуте завели дело из-за отсутствия пандуса в подъезде для ветерана СВО

Югорские следователи возбудили уговорное дело о халатности должностных лиц в Сургуте, которые не смогли установить пандус в подъезде жилого дома, в результате... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:30:00+03:00

2025-03-03T18:30:00+03:00

2025-03-03T18:30:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уговорное дело о халатности должностных лиц в Сургуте, которые не смогли установить пандус в подъезде жилого дома, в результате чего ветеран СВО вынужден ползать по лестницам, сообщает региональное управление СК РФ. Ранее президент Союза офицерских жен Светлана Кошелева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео, на котором житель Сургута Артем Глебов, лишившийся ноги во время специальной военной операции, вынужден из инвалидного кресла пересесть на ступеньки и ползком подниматься вверх и тащить за собой кресло, чтобы добраться до своей квартиры. Прокуратура региона по данному факту начала проверку. "По результатам процессуальной проверки, проведенной по данному сообщению, следственным отделом по городу Сургуту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации города Сургута, а также приняты все предусмотренные законом меры к обеспечению законных прав участника СВО.

https://ria.ru/20250220/svo-2000575567.html

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происшествия, сургут, россия, следственный комитет россии (ск рф)