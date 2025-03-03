В Сургуте завели дело из-за отсутствия пандуса в подъезде для ветерана СВО
В Сургуте завели дело из-за ветерана СВО, вынужденного ползать по подъезду
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 мар – РИА Новости. Югорские следователи возбудили уговорное дело о халатности должностных лиц в Сургуте, которые не смогли установить пандус в подъезде жилого дома, в результате чего ветеран СВО вынужден ползать по лестницам, сообщает региональное управление СК РФ.
Ранее президент Союза офицерских жен Светлана Кошелева на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовала видео, на котором житель Сургута Артем Глебов, лишившийся ноги во время специальной военной операции, вынужден из инвалидного кресла пересесть на ступеньки и ползком подниматься вверх и тащить за собой кресло, чтобы добраться до своей квартиры. Прокуратура региона по данному факту начала проверку.
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"По результатам процессуальной проверки, проведенной по данному сообщению, следственным отделом по городу Сургуту… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц администрации города Сургута, а также приняты все предусмотренные законом меры к обеспечению законных прав участника СВО.