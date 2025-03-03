https://ria.ru/20250303/sud-2002863148.html

Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах

Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах - РИА Новости, 03.03.2025

Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах

Медицинская экспертиза в понедельник признала французского актера Жерара Депардье способным явиться в суд Парижа на слушания 24 и 25 марта по делу о... РИА Новости, 03.03.2025

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Медицинская экспертиза в понедельник признала французского актера Жерара Депардье способным явиться в суд Парижа на слушания 24 и 25 марта по делу о домогательствах, сообщил телеканал BFMTV. "По оценкам медицинского эксперта, 76-летний актер сможет присутствовать на судебном процессе по делу о сексуальном насилии, который пройдет 24 и 25 марта в трибунале Парижа", - сообщил телеканал. При этом медэксперт ограничил длительность слушаний шестью часами с 15-минутными перерывами, чтоб актер смог передохнуть. Слушания по делу Депардье должны были состояться в октябре, но были отложены по просьбе адвоката актера из-за состояния здоровья подсудимого, который не смог явиться на заседание. Данный судебный процесс касается двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.

https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html

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париж, франция, жерар депардье, в мире