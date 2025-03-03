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Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах - РИА Новости, 03.03.2025
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23:38 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/sud-2002863148.html
Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах - РИА Новости, 03.03.2025
Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах
Медицинская экспертиза в понедельник признала французского актера Жерара Депардье способным явиться в суд Парижа на слушания 24 и 25 марта по делу о... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T23:38:00+03:00
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Медицинская экспертиза в понедельник признала французского актера Жерара Депардье способным явиться в суд Парижа на слушания 24 и 25 марта по делу о домогательствах, сообщил телеканал BFMTV. "По оценкам медицинского эксперта, 76-летний актер сможет присутствовать на судебном процессе по делу о сексуальном насилии, который пройдет 24 и 25 марта в трибунале Парижа", - сообщил телеканал. При этом медэксперт ограничил длительность слушаний шестью часами с 15-минутными перерывами, чтоб актер смог передохнуть. Слушания по делу Депардье должны были состояться в октябре, но были отложены по просьбе адвоката актера из-за состояния здоровья подсудимого, который не смог явиться на заседание. Данный судебный процесс касается двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес. Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
https://ria.ru/20241016/deparde-1978327288.html
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париж, франция, жерар депардье, в мире
Париж, Франция, Жерар Депардье, В мире
Депардье признали способным явиться в суд по делу о домогательствах

Депардье признали способным явиться в суд в Париже по делу о домогательствах

© РИА Новости / Юрий Чичков | Перейти в медиабанкАктер Жерар Депардье
Актер Жерар Депардье - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Юрий Чичков
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Актер Жерар Депардье. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Медицинская экспертиза в понедельник признала французского актера Жерара Депардье способным явиться в суд Парижа на слушания 24 и 25 марта по делу о домогательствах, сообщил телеканал BFMTV.
"По оценкам медицинского эксперта, 76-летний актер сможет присутствовать на судебном процессе по делу о сексуальном насилии, который пройдет 24 и 25 марта в трибунале Парижа", - сообщил телеканал.
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При этом медэксперт ограничил длительность слушаний шестью часами с 15-минутными перерывами, чтоб актер смог передохнуть.
Слушания по делу Депардье должны были состояться в октябре, но были отложены по просьбе адвоката актера из-за состояния здоровья подсудимого, который не смог явиться на заседание.
Данный судебный процесс касается двух жалоб, поданных против актера членами съемочной группы фильма "Зеленые ставни" в 2021 году. Депардье во Франции является фигурантом нескольких судебных расследований по обвинениям в домогательствах. Актер всегда отрицал любые обвинения в свой адрес.
Нападки в прессе и новые судебные разбирательства в отношении Депардье начались после того, как в апреле 2023 года издание Mediapart опубликовало материал, в котором собрало показания 13 женщин, утверждающих, что они сталкивались с действиями сексуального характера со стороны актера. Речь идет об эпизодах, которые происходили на съемочных площадках 11 фильмов и сериалов в период с 2004 по 2022 год.
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