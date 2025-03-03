https://ria.ru/20250303/sud-2002823896.html

В Рязани будут судить женщину, пытавшуюся убить сына 16 лет назад

В Рязани будут судить женщину, пытавшуюся убить сына 16 лет назад - РИА Новости, 03.03.2025

В Рязани будут судить женщину, пытавшуюся убить сына 16 лет назад

Жительница Липецкой области, обвиняемая в попытке убить новорожденного сына в Рязани более 16 лет назад, предстанет перед судом, сообщило СУ СК по Рязанской... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:05:00+03:00

2025-03-03T18:05:00+03:00

2025-03-03T18:41:00+03:00

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 3 мар — РИА Новости. Жительница Липецкой области, обвиняемая в попытке убить новорожденного сына в Рязани более 16 лет назад, предстанет перед судом, сообщило СУ СК по Рязанской области в Telegram-канале. "Женщина, совершившая преступление в отношении новорожденного сына более 16 лет назад, предстанет перед судом. <…> Совокупность собранных следствием доказательств признана достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу", — говорится в материале. По информации следствия, в июле 2008 года мужчина обнаружил новорожденного с обмотанной вокруг его головы тканью, которая не позволяла ему нормально дышать. Он спас ребенка, успев вовремя освободить его. Затем мальчика доставили в больницу. Следователи-криминалисты регионального СУ СК России совместно с сотрудниками областного управления уголовного розыска установили, что подозреваемая — ранее судимая 46-летняя жительница Липецкой области.По версии следствия, женщина решилась на убийство из-за отсутствия возможности содержать ребенка. Как сообщили РИА Новости в прокуратуре региона, дело направили в Железнодорожный районный суд Рязани.

https://ria.ru/20250303/sud-2002793640.html

https://ria.ru/20250227/ubiystvo-2002002256.html

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происшествия, рязань, липецкая область, россия, следственный комитет россии (ск рф)