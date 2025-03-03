https://ria.ru/20250303/sud-2002793640.html

В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности

В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности - РИА Новости, 03.03.2025

В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности

Мужчину в Омской области обвиняют в изнасиловании, совершенном 24 года назад, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:26:00+03:00

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ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Мужчину в Омской области обвиняют в изнасиловании, совершенном 24 года назад, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. По информации ведомства, в сентябре 2000 года обвиняемый встретил на улице Карпинского в Омске незнакомую 17-летнюю девушку. Он избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. Ранее он был дважды судим за подобные преступления. Сразу просто преступления мужчина сбежал из России. "Только в сентябре 2024 года обвиняемый вернулся обратно, после чего был задержан. По инициативе следствия он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", – сообщили в пресс-службе следственного управления. Обвиняемому, которому 58 лет, грозит до 15 лет колонии.

https://ria.ru/20250227/ubiystvo-2002002256.html

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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)