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В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности - РИА Новости, 03.03.2025
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16:26 03.03.2025 (обновлено: 16:31 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/sud-2002793640.html
В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности
В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности - РИА Новости, 03.03.2025
В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности
Мужчину в Омской области обвиняют в изнасиловании, совершенном 24 года назад, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:26:00+03:00
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происшествия
омск
россия
омская область
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ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Мужчину в Омской области обвиняют в изнасиловании, совершенном 24 года назад, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону. По информации ведомства, в сентябре 2000 года обвиняемый встретил на улице Карпинского в Омске незнакомую 17-летнюю девушку. Он избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. Ранее он был дважды судим за подобные преступления. Сразу просто преступления мужчина сбежал из России. "Только в сентябре 2024 года обвиняемый вернулся обратно, после чего был задержан. По инициативе следствия он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", – сообщили в пресс-службе следственного управления. Обвиняемому, которому 58 лет, грозит до 15 лет колонии.
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происшествия, омск, россия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Омске насильника будут судить за преступление 24-летней давности

СК: жителя Омска будут судить за изнасилование, совершенное в 2000 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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ОМСК, 3 мар - РИА Новости. Мужчину в Омской области обвиняют в изнасиловании, совершенном 24 года назад, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
По информации ведомства, в сентябре 2000 года обвиняемый встретил на улице Карпинского в Омске незнакомую 17-летнюю девушку. Он избил ее и, угрожая убийством, изнасиловал. Ранее он был дважды судим за подобные преступления. Сразу просто преступления мужчина сбежал из России.
"Только в сентябре 2024 года обвиняемый вернулся обратно, после чего был задержан. По инициативе следствия он заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения", – сообщили в пресс-службе следственного управления.
Обвиняемому, которому 58 лет, грозит до 15 лет колонии.
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