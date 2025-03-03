https://ria.ru/20250303/sud-2002762892.html

Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания

Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания - РИА Новости, 03.03.2025

Суд не дал Блиновской отсрочки от наказания

Савёловский суд Москвы не дал отсрочку от наказания Елене Блиновской, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:35:00+03:00

2025-03-03T14:35:00+03:00

2025-03-03T14:35:00+03:00

происшествия

москва

елена блиновская

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Савёловский суд Москвы не дал отсрочку от наказания Елене Блиновской, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Судья Анна Козлова не затронула этот вопрос в момент оглашения приговора, которое подошло к концу. Ранее Блиновская попросила отсрочить наказание до 14-летия своих детей. Она пояснила, что ее дочке еще нет и пяти, в средней школе учатся близнецы, а старший - в девятом классе. Суд признал Блиновскую виновной по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей, при этом освободив от ответственности за неуплату налогов из-за срока давности, и приговорил к 5 годам колонии. Также ей назначен штраф в миллион рублей и наложен запрет заниматься предпринимательской деятельностью на 4 года. Гособвинитель требовала для Блиновской 6 лет в колонии общего режима, штраф в 1,5 миллиона рублей и запрет на 5 лет заниматься предпринимательской деятельностью. При этом прокурор указала, что срок давности по статье о неуплате налогов уже прошел, поэтому ее можно освободить от ответственности, а наказание назначить по статьям о легализации доходов и незаконном обороте средств платежей. Защита просила не сажать блогера в тюрьму. По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц, и без ведома их гендиректоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сначала ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО. На допросе в Савеловском райсуде она полностью признала вину по всем вменяемым ей статьям. До этого арбитражный суд признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества.

https://ria.ru/20250225/blinovskaya-2001538296.html

https://ria.ru/20250303/blinovskaya-1869748332.html

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Елена Блиновская в зале суда Елена Блиновская в зале суда 2025-03-03T14:35 true PT0M22S

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происшествия, москва, елена блиновская