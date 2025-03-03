https://ria.ru/20250303/su-34-2002660737.html
Российская авиация нанесла удар по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе
Российская авиация нанесла удар по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе - РИА Новости, 03.03.2025
Российская авиация нанесла удар по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе
Российские самолеты разбомбили пункты дислокации украинских войск в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:00:00+03:00
2025-03-03T09:00:00+03:00
2025-03-03T15:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Российские самолеты разбомбили пункты дислокации украинских войск в городе Гуляйполе Запорожской области, сообщили в Минобороны. "Экипажи самолетов Су-34 нанесли авиационный удар по пунктам дислокации и сосредоточения подразделений ВСУ в населенном пункте Гуляйполе Запорожской области", — говорится в релизе.При этом применялись авиационные бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в военном ведомстве.Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240906/istrebitel-1970952576.html
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internet-group@rian.ru
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Удар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе
Экипажи Су-34 нанесли удар бомбами ФАБ-1500 и ФАБ-500 по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе, сообщило Минобороны России.
2025-03-03T09:00
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, запорожская область, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-34
Российская авиация нанесла удар по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе
Су-34 нанесли авиаудар бомбами ФАБ по пунктам дислокации ВСУ в Гуляйполе