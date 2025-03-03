https://ria.ru/20250303/starmer-2002844006.html

Стармер рассчитывает втянуть Трампа на Украину, считает эксперт

Стармер рассчитывает втянуть Трампа на Украину, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2025

Стармер рассчитывает втянуть Трампа на Украину, считает эксперт

Великобритания, обещая отправить своих военных на Украину, рассчитывает втянуть в эту операцию США, как это было в 2011 году с Ливией, где Штаты изначально... РИА Новости, 03.03.2025

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Великобритания, обещая отправить своих военных на Украину, рассчитывает втянуть в эту операцию США, как это было в 2011 году с Ливией, где Штаты изначально также не хотели участвовать, заявила руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед парламентом, заявил, что Великобритания выступает за отправку своих военных на Украину, а также готова отправить самолеты для закрытия неба. При этом он признал, что для успеха такой миссии необходима сильная поддержка США. Кроме того, Стармер заверил, что Европа продолжит вооружать Украину "после установления мира". "Подобные заявления – о готовности отправлять своих военных на Украину – Великобритания говорит давно. Нового тут только слова об авиации – раньше об этом речь не шла", - заявила Ананьева РИА Новости. Она напомнила, что и Стармер, и президент Франции Эммануэль Макрон уже говорили на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, что готовы отправлять "миротворцев", но просили у США поддержку с воздуха, ПВО, логистику и прочее, и прямо говорили, что без поддержки США не справятся. По ее словам, ситуация напоминает 2011 год, когда премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и президент Франции Николя Саркози на пару решили расправиться с лидером Ливии Муаммаром Каддафи. "Они начали так называемую гуманитарную интервенцию против Ливии. Но они вдвоем не справились против Ливии. Они не справились даже с координацией своих действий, я уж не говорю про военные аспекты. А (тогдашний президент США Барак) Обама в это дело втравливаться с самого начала не хотел, но потом был вынужден", - напомнила она. Возможно, Великобритания и сейчас рассчитывает на что-то подобное, хотя в случае с Трампом сделать это будет очень сложно. "Мы ввяжемся в драку, а потом США все равно придется нас выручать. Потому что силы европейцев по сравнению с силами США, с их способностью вести разведку и предоставлять данные разведки, обеспечивать логистику, просто не сопоставимы", - отметила Ананьева. По ее предположению, Лондон может рассчитывать и на то, что решение этого вопроса затянется надолго, а через два года состоятся промежуточные выборы в Конгресс – многие оппоненты Трампа рассчитывают, что демократы сумеют на этих выборах победить республиканцев, и Трамп будет уже скован в своих действиях. Что касается самих британских военных, то они намерены появиться на Украине только в составе некой коалиции. "А для чего еще они и собирали в воскресенье лидеров европейских стран, Канады и Турции? Эти некие миротворцы, конечно же, не будут стоять на линии боевого соприкосновения, а будут охранять энергетические объекты, ну и, надо полагать, лакомые куски", - отметила Ананьева.

https://ria.ru/20250303/zakharova-2002839166.html

https://ria.ru/20250303/plan-2002811318.html

https://ria.ru/20250303/mid-2002754975.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, кир стармер, великобритания