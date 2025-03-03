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Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 03.03.2025 (обновлено: 19:11 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/starmer-2002832674.html
Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер
Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер - РИА Новости, 03.03.2025
Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер
Европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Великобритании Кир... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:04:00+03:00
2025-03-03T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
великобритания
кир стармер
сша
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер."Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США. Именно об этом мы сейчас ведем дискуссии", - сказал Стармер, выступая перед парламентом.По его словам, в новых условиях европейским государствам необходимо активнее развивать военные возможности и координацию, а также увеличить расходы на оборону.
https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002830086.html
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в мире, европа, украина, великобритания, кир стармер, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Великобритания, Кир Стармер, США
Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер

Стармер: Европа не может дать Украине гарантий безопасности без поддержки США

© AP Photo / Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
"Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США. Именно об этом мы сейчас ведем дискуссии", - сказал Стармер, выступая перед парламентом.
По его словам, в новых условиях европейским государствам необходимо активнее развивать военные возможности и координацию, а также увеличить расходы на оборону.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаВеликобританияКир СтармерСША
 
 
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