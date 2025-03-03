https://ria.ru/20250303/starmer-2002832674.html

Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер

Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер - РИА Новости, 03.03.2025

Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер

Европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Великобритании Кир... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:04:00+03:00

2025-03-03T19:04:00+03:00

2025-03-03T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Европейские страны не могут предоставить Украине надежные гарантии безопасности без поддержки Соединенных Штатов, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер."Я считаю, что Европа должна взять на себя ведущую роль в этом вопросе, и нам предстоит сделать больше в сфере гарантий безопасности. Но для этих гарантий необходима поддержка США. Именно об этом мы сейчас ведем дискуссии", - сказал Стармер, выступая перед парламентом.По его словам, в новых условиях европейским государствам необходимо активнее развивать военные возможности и координацию, а также увеличить расходы на оборону.

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002830086.html

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