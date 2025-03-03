https://ria.ru/20250303/starmer-2002830574.html

Британия выступила за отправку военных на Украину

Британия выступила за отправку военных на Украину - РИА Новости, 03.03.2025

Британия выступила за отправку военных на Украину

Великобритания выступает за отправку своих военных на Украину, а также готова отправить самолеты для закрытия неба, заявил премьер-министр страны Кир Стармер,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:47:00+03:00

2025-03-03T18:47:00+03:00

2025-03-03T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

в мире

великобритания

сша

кир стармер

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

дмитрий песков

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Великобритания выступает за отправку своих военных на Украину, а также готова отправить самолеты для закрытия неба, заявил премьер-министр страны Кир Стармер, выступая в палате общин."Британия будет играть ведущую роль при необходимости вместе с другими в отправке наземных войск и самолетов в небо (Украины. — Прим. ред.)", — отметил он. При этом премьер подчеркнул, что для успеха таких миссий необходима сильная поддержка США. По его мнению, европейские страны не могут предоставить Киеву надежные гарантии безопасности без поддержки Вашингтона. Однако Стармер пообещал, что Европа продолжит вооружать Украину после установления мира.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией республики.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о них в соседней стране преждевременно.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

украина

великобритания

сша

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украина, в мире, великобритания, сша, кир стармер, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), дмитрий песков