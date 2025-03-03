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Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 03.03.2025 (обновлено: 19:14 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/starmer-2002829754.html
Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине
Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине
Прошедшая неделя наглядно показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании конфликта на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер. РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T18:42:00+03:00
2025-03-03T19:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
европа
украина
кир стармер
великобритания
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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Прошедшая неделя наглядно показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании конфликта на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер."Кому-то может казаться удобным занимать одну из сторон, но события последних дней ясно продемонстрировали: США играют ключевую роль в обеспечении мира, которого мы все хотим достичь на Украине", - добавил премьер.
https://ria.ru/20250303/starmer-2002832674.html
сша
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в мире, сша, европа, украина, кир стармер, великобритания
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Европа, Украина, Кир Стармер, Великобритания
Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине

Стармер: США жизненно важны для установления прочного мира на Украине

© AP Photo / Liam McBurney/Pool PhotoПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Liam McBurney/Pool Photo
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Прошедшая неделя наглядно показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании конфликта на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер.
"Кому-то может казаться удобным занимать одну из сторон, но события последних дней ясно продемонстрировали: США играют ключевую роль в обеспечении мира, которого мы все хотим достичь на Украине", - добавил премьер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Европа не может дать Украине гарантии безопасности без США, признал Стармер
Вчера, 19:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАЕвропаУкраинаКир СтармерВеликобритания
 
 
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