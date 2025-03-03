https://ria.ru/20250303/starmer-2002829754.html

Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине

Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Стармер отметил важность США в установлении мира на Украине

Прошедшая неделя наглядно показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании конфликта на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T18:42:00+03:00

2025-03-03T18:42:00+03:00

2025-03-03T19:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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ЛОНДОН, 3 мар - РИА Новости. Прошедшая неделя наглядно показала важность роли США в обеспечении мира в Европе и урегулировании конфликта на Украине, заявил британский премьер Кир Стармер."Кому-то может казаться удобным занимать одну из сторон, но события последних дней ясно продемонстрировали: США играют ключевую роль в обеспечении мира, которого мы все хотим достичь на Украине", - добавил премьер.

https://ria.ru/20250303/starmer-2002832674.html

сша

европа

украина

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