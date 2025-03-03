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В Европе раскрыли, что ждет британских солдат на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
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01:17 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/starmer-2002641795.html
В Европе раскрыли, что ждет британских солдат на Украине
В Европе раскрыли, что ждет британских солдат на Украине - РИА Новости, 03.03.2025
В Европе раскрыли, что ждет британских солдат на Украине
Британскую армию ждет неминуемое и быстрое уничтожение, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит задействовать войска на Украине, пишет ирландский... РИА Новости, 03.03.2025
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Британскую армию ждет неминуемое и быстрое уничтожение, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит задействовать войска на Украине, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Если Стармер отправит британских солдат на Украину, многие из них никогда не вернутся. У них не будет защиты со стороны НАТО, и российская армия будет уничтожать их в первую очередь. Это не Ирак или Афганистан. Это будет в 1000 раз жестче, погибнут тысячи", — заявил обозреватель.Журналист также отметил, что в случае отправки британских солдат, их гибель послужит только дальнейшему обогащению Владимира Зеленского.В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы в постсоветской республике и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250302/evropa-2002617746.html
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в мире, украина, европа, великобритания, кир стармер, чей боуз, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Европа, Великобритания, Кир Стармер, Чей Боуз, Владимир Зеленский, НАТО
В Европе раскрыли, что ждет британских солдат на Украине

Журналист Боуз: британскую армию ждет уничтожение на Украине

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский
Кир Стармер и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Британскую армию ждет неминуемое и быстрое уничтожение, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит задействовать войска на Украине, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Если Стармер отправит британских солдат на Украину, многие из них никогда не вернутся. У них не будет защиты со стороны НАТО, и российская армия будет уничтожать их в первую очередь. Это не Ирак или Афганистан. Это будет в 1000 раз жестче, погибнут тысячи", — заявил обозреватель.
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Журналист также отметил, что в случае отправки британских солдат, их гибель послужит только дальнейшему обогащению Владимира Зеленского.
В минувшее воскресенье прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы в постсоветской республике и использовать авиацию для урегулирования конфликта.
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В миреУкраинаЕвропаВеликобританияКир СтармерЧей БоузВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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