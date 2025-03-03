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WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 03.03.2025 (обновлено: 02:33 04.03.2025)
https://ria.ru/20250303/ssha-2002864407.html
WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву
WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву - РИА Новости, 04.03.2025
WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность остановить поставки оружия Киеву со своих складов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2025
2025-03-03T23:57:00+03:00
2025-03-04T02:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность остановить поставки оружия Киеву со своих складов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как уточняет издание, Белый дом уже остановил выделение средств на новые поставки оружия ВСУ."(Администрация — Прим. ред.) рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов", — говорится в материале.Один из источников заявил, что на совещании в Белом доме, запланированном на понедельник, могут обсудить данные вопрос. По данным издания, глава Госдепартамента Марко Рубио исключил Украину из правила об остановке выделения иностранной помощи, однако руководитель офиса, отвечающего за этот вопрос, не направил в Пентагон соответствующее письмо.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме распорядился изучить возможность приостановки или прекращения поставок оружия Киеву.
https://ria.ru/20250303/tramp-2002860038.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Россия
WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву

WSJ: США рассматривают заморозку поставок ВСУ оружия из американских запасов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность остановить поставки оружия Киеву со своих складов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Как уточняет издание, Белый дом уже остановил выделение средств на новые поставки оружия ВСУ.
"(Администрация — Прим. ред.) рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп высказался о прекращении военной помощи Киеву
Вчера, 23:04
Один из источников заявил, что на совещании в Белом доме, запланированном на понедельник, могут обсудить данные вопрос. По данным издания, глава Госдепартамента Марко Рубио исключил Украину из правила об остановке выделения иностранной помощи, однако руководитель офиса, отвечающего за этот вопрос, не направил в Пентагон соответствующее письмо.
Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме распорядился изучить возможность приостановки или прекращения поставок оружия Киеву.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Трамп призвал Зеленского к благодарности перед США
Вчера, 23:13
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийДжо БайденМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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