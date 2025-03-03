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WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву

WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву - РИА Новости, 04.03.2025

WSJ рассказала о планах США по заморозке поставок оружия Киеву

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность остановить поставки оружия Киеву со своих складов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на... РИА Новости, 04.03.2025

2025-03-03T23:57:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность остановить поставки оружия Киеву со своих складов, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.Как уточняет издание, Белый дом уже остановил выделение средств на новые поставки оружия ВСУ."(Администрация — Прим. ред.) рассматривает возможность заморозки поставок оружия из американских арсеналов", — говорится в материале.Один из источников заявил, что на совещании в Белом доме, запланированном на понедельник, могут обсудить данные вопрос. По данным издания, глава Госдепартамента Марко Рубио исключил Украину из правила об остановке выделения иностранной помощи, однако руководитель офиса, отвечающего за этот вопрос, не направил в Пентагон соответствующее письмо.Ранее газета Wall Street Journal писала, что Трамп после скандала с Владимиром Зеленским в Белом доме распорядился изучить возможность приостановки или прекращения поставок оружия Киеву.

https://ria.ru/20250303/tramp-2002860038.html

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