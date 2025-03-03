https://ria.ru/20250303/ssha-2002753364.html
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2025
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт
Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T14:04:00+03:00
2025-03-03T14:04:00+03:00
2025-03-03T14:04:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f902f63960930b5eaf9679a773d8c457.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно его публикации в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие монеты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США. "Что касается безопасности такой стратегии, она вызывает серьезные опасения... Криптовалюты являются высокорискованным активом, и надежды Трампа на их эффективность могут не оправдаться. Волатильность криптовалют может создать дополнительные риски для стратегического резерва страны", - считает Шайдуллина. По мнению эксперта, основная цель Трампа при создании такого резерва - решение проблемы растущего госдолга страны через потенциальное использование криптовалют. Кроме того, по ее мнению, это выглядит как попытка найти альтернативу доллару, влияние которого ослабевает из-за санкционной политики США. "Однако высокая рискованность криптовалют как актива может поставить под угрозу успех этой стратегии", - заключила Шайдуллина.
https://ria.ru/20250303/promyshlennost-2002681408.html
https://ria.ru/20250303/wp-2002746190.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994795542_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dc71b6d8df991d173882a4e99e6a8d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт
Доцент Шайдуллина: создание резерва криптовалют в США вызывает опасения
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.
Ранее президент США Дональд Трамп
сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно его публикации в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие монеты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США.
"Что касается безопасности такой стратегии, она вызывает серьезные опасения... Криптовалюты являются высокорискованным активом, и надежды Трампа на их эффективность могут не оправдаться. Волатильность криптовалют может создать дополнительные риски для стратегического резерва страны", - считает Шайдуллина.
По мнению эксперта, основная цель Трампа при создании такого резерва - решение проблемы растущего госдолга страны через потенциальное использование криптовалют.
Кроме того, по ее мнению, это выглядит как попытка найти альтернативу доллару, влияние которого ослабевает из-за санкционной политики США. "Однако высокая рискованность криптовалют как актива может поставить под угрозу успех этой стратегии", - заключила Шайдуллина.