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Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2025
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14:04 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/ssha-2002753364.html
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2025
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт
Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 03.03.2025
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2025-03-03T14:04:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно его публикации в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие монеты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США. "Что касается безопасности такой стратегии, она вызывает серьезные опасения... Криптовалюты являются высокорискованным активом, и надежды Трампа на их эффективность могут не оправдаться. Волатильность криптовалют может создать дополнительные риски для стратегического резерва страны", - считает Шайдуллина. По мнению эксперта, основная цель Трампа при создании такого резерва - решение проблемы растущего госдолга страны через потенциальное использование криптовалют. Кроме того, по ее мнению, это выглядит как попытка найти альтернативу доллару, влияние которого ослабевает из-за санкционной политики США. "Однако высокая рискованность криптовалют как актива может поставить под угрозу успех этой стратегии", - заключила Шайдуллина.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт

Доцент Шайдуллина: создание резерва криптовалют в США вызывает опасения

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно его публикации в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие монеты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США.
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"Что касается безопасности такой стратегии, она вызывает серьезные опасения... Криптовалюты являются высокорискованным активом, и надежды Трампа на их эффективность могут не оправдаться. Волатильность криптовалют может создать дополнительные риски для стратегического резерва страны", - считает Шайдуллина.
По мнению эксперта, основная цель Трампа при создании такого резерва - решение проблемы растущего госдолга страны через потенциальное использование криптовалют.
Кроме того, по ее мнению, это выглядит как попытка найти альтернативу доллару, влияние которого ослабевает из-за санкционной политики США. "Однако высокая рискованность криптовалют как актива может поставить под угрозу успех этой стратегии", - заключила Шайдуллина.
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