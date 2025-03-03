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Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт

Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт - РИА Новости, 03.03.2025

Создание криптовалютного резерва в США вызывает опасения, считает эксперт

Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T14:04:00+03:00

2025-03-03T14:04:00+03:00

2025-03-03T14:04:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Создание стратегического резерва криптовалют в США вызывает серьезные опасения из-за волатильности таких активов, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о постановлении по созданию стратегического резерва криптовалют страны. Согласно его публикации в соцсети Truth Social, новый резерв криптовалюты включит в себя такие монеты, как Cardano (ADA), Solana (SOL), Ripple (XRP). Позже он добавил, что биткоин и Ethereum будут в основе стратегического резерва криптовалют США. "Что касается безопасности такой стратегии, она вызывает серьезные опасения... Криптовалюты являются высокорискованным активом, и надежды Трампа на их эффективность могут не оправдаться. Волатильность криптовалют может создать дополнительные риски для стратегического резерва страны", - считает Шайдуллина. По мнению эксперта, основная цель Трампа при создании такого резерва - решение проблемы растущего госдолга страны через потенциальное использование криптовалют. Кроме того, по ее мнению, это выглядит как попытка найти альтернативу доллару, влияние которого ослабевает из-за санкционной политики США. "Однако высокая рискованность криптовалют как актива может поставить под угрозу успех этой стратегии", - заключила Шайдуллина.

https://ria.ru/20250303/promyshlennost-2002681408.html

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сша, дональд трамп, в мире