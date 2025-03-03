https://ria.ru/20250303/ssha-2002697672.html

Далеко не дипломатическая история между США и Европой

Далеко не дипломатическая история между США и Европой - РИА Новости, 03.03.2025

Далеко не дипломатическая история между США и Европой

То, как с Зеленским обошлись в Белом доме, причем вполне заслуженно, войдет в анналы недипломатической части истории международных отношений. Уйдет какое-то... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:51:00+03:00

2025-03-03T10:51:00+03:00

2025-03-03T11:54:00+03:00

киев

европа

америка

нато

сша

дональд трамп

владимир зеленский

аналитика

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То, как с Зеленским обошлись в Белом доме, причем вполне заслуженно, войдет в анналы недипломатической части истории международных отношений. Уйдет какое-то время, чтобы узнать, действовал ли глава киевского режима наобум или по наущению европейских столиц, стремящихся своей фрондой надавить на Трампа в украинском вопросе.Не исключено, что и в Белом доме, зная Зеленского, понимали, что рискуют (если и была "засада", то у него не хватило элементарной хитрости в нее не попасть). В любом случае новая администрация получила возможность внести полную и окончательную ясность в вопрос о своем нарративе генезиса украинского конфликта — как антироссийской провокации демократов.Гость из Киева, возможно, не понял, что вся украинская авантюра демократов была составной частью усилий продлить идеологическую парадигму холодной войны, которая даже для самой Америки исчерпала себя 35 лет назад, и что ее крах был просто отложен во времени (так в истории случается сплошь и рядом). Естественно, что Украина, подписавшаяся на это, что называется, выпала в геополитический осадок.Позиция, в корне отличающаяся от примитивных мифов самовозвеличивания как "бастиона Запада" против "российской агрессии" с причитающейся "прифронтовому государству" пожизненной рентой. Зеленский застыл в позе новоявленного украинского Черчилля, став вместе с Европой жертвой собственной пропаганды. Что было бы смешно, если бы это не было замешано на крови своих сограждан и саморазрушении страны.Администрация Трампа четко дала понять, что за это теперь не кормят, а деньги надо отдавать в рамках новой, транзакционной парадигмы, формулирующей национальные интересы в жестком деловом ключе. Собственно, вся история с ресурсным соглашением была формой отрицания прежнего идеологического основания доить Америку, адресованного через Киев и европейским элитам. Но идеология составляет единственный из оставшихся источников их легитимности, о чем, кстати, ярко свидетельствует позиция Мерца в Германии. Других просто не просматривается на всю обозримую перспективу — в этом главная проблема Европы.Порочная связь с Европой ("Це Европа!") дорого обойдется Киеву: Вашингтон отошлет его к европейским столицам, а европейцев — к Москве, если те захотят вводить свои войска на Украину. Более того, Киев в силу нынешнего контекста внутризападных отношений превращается в орудие борьбы Трампа с Европой, подведения ее к признанию своего бессилия: об этом даже триединая формула Стармера — сильная Украина (непонятно как), гарантии Европы (непонятно какие) и, опять же, поддержка США.В итоге окажется, что Киев — по наивности и отсутствию глубокой культуры, отличной от сельской (при всем уважении к вышиванкам и украинскому языку), — ввязался, не сознавая того, во взрослые игры, включая внутриамериканские (на это ему указал Вэнс), до которых не доросли даже его новые европейские собратья. Билет для входа в высшую лигу предполагает прежде всего соответствующий менталитет, умение вести себя и знание того, с кем имеешь дело. Если в Киеве будут упорствовать в непонимании того, что от них ждут в Вашингтоне, то страна будет разрушаться еще и дипломатическими средствами — вместе с Европой, где засели враждебные Америке Трампа либерально-глобалистские силы.Попытки настаивать на некой позиции силы на переговорах с Москвой не только иллюзорны для Киева и Европы — страна будет продолжать терять территории и нести потери, причем никакие их размеры не смогут служить аргументом украинской стороны на переговорах, особенно учитывая ее отказ от Стамбульских соглашений в апреле 2022 года.По существу, переходя в режим посредничества, Трамп бросил Киеву спасательный круг, чтобы спасти то, что еще можно спасти. Им внятно заданы новые правила игры — переговорное урегулирование и прочный мир, к тому же в условиях, когда Киев, как ранее и администрация Байдена, не может представить пресловутый план победы. Такового явно нет и у Европы.Понятно, что отчасти позиция Трампа продиктована сознанием того, что прежняя администрация все это заварила с катастрофическими последствиями для международного положения США и перспектив их отношений с Москвой, вне которых Америка не в состоянии реализовывать свой статус глобальной державы.Запад резко вступил в период собственной биполярности. Последний раз это завершилось Второй мировой. Сейчас это преимущественно идеологическая конфронтация, не столь опасная для всего мира, но чреватая торгово-экономической войной. И тут все карты у Вашингтона — как главного акционера и душеприказчика Запада, пережившего свою полезность для американцев.Посиделки в Лондоне, призванные приободрить Зеленского (как заметил Маск, "шикарный ужин, когда мужчины умирают в окопах"), не преуспели в демонстрации европейского единства. Они, похоже, не смогли и преодолеть — усилием воли европейских элит! — физику объективного внутризападного расклада, когда без Америки никуда. Еще в Рамштайне Пит Хегсет заявил союзникам: без нас и вне НАТО. Квадратуру этого круга европейские столицы пытаются разрешить надеждами на ремонт отношений между Киевом и Вашингтоном, который возможен только на условиях Трампа.Лондон скорее доказал, что Евросоюз, из которого Великобритания вышла, вкупе с НАТО — токсичные для Америки активы прошлой эпохи, грозящие втянуть ее вновь в конфронтацию с Россией вопреки собственным интересам. Зеленский попытался сформулировать их за американцев, что было его фатальной ошибкой. На этот путь фактически встали и европейцы. Любые коалиции без США — это Украина как европейская песочница, где потребуется согласованный российско-американский присмотр, дабы те не разыгрались и не случился перелив конфликта за ее борта.Можно также ожидать того, о чем Трамп уже упоминал, а именно — расследования поведения администрации Байдена в провоцировании Москвы и ее соответствующих контактов с Киевом, который наверняка давал заверения в своей способности нанести России поражение на поле боя. Это будет частью операции не только по принуждению Киева к миру на реалистичных условиях, но и по подрыву позиций европейских элит в их собственных странах и содействию приходу там к власти идейно близких Трампу и национально ориентированных сил.

https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html

https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html

https://ria.ru/20250303/zelenskiy-2002654143.html

https://ria.ru/20250302/tramp-2002622850.html

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америка

сша

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киев, европа, америка, нато, сша, дональд трамп, владимир зеленский, аналитика