https://ria.ru/20250303/ssha-2002689757.html

Эксперт оценил вероятность прекращения военной помощи США Украине

Эксперт оценил вероятность прекращения военной помощи США Украине - РИА Новости, 03.03.2025

Эксперт оценил вероятность прекращения военной помощи США Украине

США вряд ли приостановят или отменят военную помощь Украине на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с чиновниками, это долгосрочный процесс,... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T10:32:00+03:00

2025-03-03T10:32:00+03:00

2025-03-03T10:46:00+03:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США вряд ли приостановят или отменят военную помощь Украине на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с чиновниками, это долгосрочный процесс, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев. Газета New York Times со ссылкой на чиновника сообщила, что Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять ряд мер в отношении Киева, в том числе прекратить военную помощь. "Надо учитывать, что решения о помощи Украине принимал не только (экс-лидер США Джо - ред.) Байден и его администрация, но и конгресс. Отказ от помощи - это долгосрочный процесс, здесь нужны решения сената, конгресса. Почему Трамп сказал, что помощь Украине будет поступать до конца мая? Потому что процесс остановки военной помощи долгий", - сказал Гусев. Эксперт отметил, что помимо прекращения военной помощи Украине, американские представители обсудят отношения с Россией и Европой, особенно на фоне прошедшего в Лондоне экстренного саммита по вопросам безопасности Украины и Европы. По его мнению, на саммите не прозвучало ничего нового, а Владимир Зеленский показал всему миру нежелание идти на компромиссы. "Лидеры европейских государств дали Зеленскому очередной карт-бланш. Они сказали, что настроены на победу над Россией на поле боя. Старая песня о главном", - добавил Гусев. Комментируя скандал в Овальном кабинете между США и Украиной, эксперт указал, что поведение Зеленского было непристойным даже не с точки зрения дипломатического этикета, а чисто по-человечески. "Он вел себя по-хамски", - заключил он.

https://ria.ru/20250301/tramp-2002423957.html

https://ria.ru/20250303/ultimatum-2002676352.html

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в мире, цены на нефть, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский