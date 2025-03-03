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СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву - РИА Новости, 03.03.2025
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08:35 03.03.2025 (обновлено: 10:00 03.03.2025)
https://ria.ru/20250303/ssha-2002658877.html
СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву
СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву - РИА Новости, 03.03.2025
СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву
Президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T08:35:00+03:00
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сша
в мире
киев
дональд трамп
марко рубио
пит хегсет
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь, сообщила газета The New York Times."Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины", — указано в публикации, которая ссылается на чиновника из администрации Трампа.По его словам, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.Перепалка Трампа и ЗеленскогоВ пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.По данным СМИ, украинские чиновники после конфликта в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
https://ria.ru/20250303/rossiya-2002599723.html
https://ria.ru/20250302/sdelka-2002623958.html
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сша, в мире, киев, дональд трамп, марко рубио, пит хегсет
США, В мире, Киев, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пит Хегсет
СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву

NYT: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву 3 марта

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь, сообщила газета The New York Times.
"Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины", — указано в публикации, которая ссылается на чиновника из администрации Трампа.
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По его словам, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.

Перепалка Трампа и Зеленского

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
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По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после конфликта в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.
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