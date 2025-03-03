СМИ: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву
NYT: Трамп может рассмотреть вопрос о прекращении военной помощи Киеву 3 марта
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретится с американскими чиновниками, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры против Киева, в том числе прекратить военную помощь, сообщила газета The New York Times.
"Трамп встретится в понедельник с его высокопоставленными советниками по национальной безопасности, в том числе госсекретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по ряду стратегий в отношении Украины", — указано в публикации, которая ссылается на чиновника из администрации Трампа.
По его словам, готовящиеся дискуссии могут затронуть приостановку или даже прекращение военной помощи Киеву, в том числе поставок боеприпасов и оборудования, одобренных администрацией экс-президента Джо Байдена.
Перепалка Трампа и Зеленского
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа и Владимира Зеленского. Ожидалось, что они подпишут соглашение о редкоземельных металлах, но между ними началась перепалка. По данным Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
Как сообщил CBS News со ссылкой на высокопоставленные источники в окружении американского президента, произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Киеву.
По данным СМИ, украинские чиновники после конфликта в отчаянии пытались добиться возвращения к обсуждению сделки, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским не хочет.