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Глава Пентагона уничтожил Хиллари Клинтон с помощью одной фотографии
Глава Пентагона уничтожил Хиллари Клинтон с помощью одной фотографии - РИА Новости, 03.03.2025
Глава Пентагона уничтожил Хиллари Клинтон с помощью одной фотографии
Министр обороны США Пит Хегсет напомнил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон о ее оплошности с перегрузкой отношений между Россией и США, пишет американский... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T07:34:00+03:00
2025-03-03T07:34:00+03:00
2025-03-03T12:10:00+03:00
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет напомнил экс-госсекретарю Хиллари Клинтон о ее оплошности с перегрузкой отношений между Россией и США, пишет американский колумнист PJ Media Мэтт Моргулис.Ранее Клинтон, комментируя сообщения о приказе главы Пентагона киберкомандованию США прекратить деятельность против России, обвинила Хегсета в работе на Москву. В ответ министр опубликовал ее фотографию с главой МИД России Сергеем Лавровым."Эта фотография сделана во время провального рекламного трюка Хиллари Клинтон по "перезагрузке" отношений с Россией, когда она была госсекретарем Барака Обамы. <…> Разумеется, ее команда не справилась даже с этой простой задачей, неправильно переведя задуманную "перезагрузку" как "перегрузка", — отметил Моргулис.Критика демократами усилий администрации Трампа по улучшению отношений с Москвой попахивает лицемерием, заключил он.В пятницу издание Record со ссылкой на источники сообщило, что Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России. При этом, как уточняет СМИ, эта мера не распространяется на Агентство национальной безопасности (АНБ) и его разведывательную деятельность в отношении России.
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В мире, Россия, США, Москва, Хиллари Клинтон, Пит Хегсет, Сергей Лавров, Министерство обороны США, Агентство национальной безопасности США
Глава Пентагона уничтожил Хиллари Клинтон с помощью одной фотографии
PJ Media: Хегсет ответил на обвинения Клинтон фотографией с Лавровым