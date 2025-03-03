https://ria.ru/20250303/spetsoperatsiya-2002650116.html

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по бронетехнике ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 03.03.2025

Экипаж Ми-28НМ нанес удар по бронетехнике ВСУ в курском приграничье

Вертолетная группа в составе ударного Ми-28НМ поразила украинских боевиков и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:17:00+03:00

2025-03-03T05:17:00+03:00

2025-03-03T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

безопасность

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Вертолетная группа в составе ударного Ми-28НМ поразила украинских боевиков и бронированную технику в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке подразделений группировки "Север" летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по заданным координатам", — говорится в сводке. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех целей.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки ВСУ потеряли на этом направлении более 240 человек. При этом шесть украинских солдат сдались в плен. Кроме того, Украина лишилась 15 боевых бронированных машин, двух самоходных артиллерийских установок Paladin, артиллерийского орудия и миномета, а также четырех пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250302/vsu-2002619929.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность