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Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:15 03.03.2025
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Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.03.2025
Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области
Минометный расчет добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрылась в частном... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T05:15:00+03:00
2025-03-03T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Минометный расчет добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрылась в частном доме на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал журналистам старший наводчик расчета с позывным "Лукас". "Нанесли точный удар по строению, в котором укрывалась группа неонацистов. Противник прятался, часто прячется в подвалах. Операторы БПЛА наши смотрят сверху, докладывают координаты, уже по этим координатам командир вычисляет поправки, дает мне команду, я навожусь и работаем", - рассказал военнослужащий. По его словам, на ореховском направлении пехота противника постоянно пытается производить ротацию личного состава, укрыться в подвалах и частных домах.
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчет отряда Барс-1 уничтожил группу пехоты ВСУ, укрывшуюся в частном доме

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота РСЗО 9К57 "Ураган"
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Минометный расчет добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрылась в частном доме на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал журналистам старший наводчик расчета с позывным "Лукас".
"Нанесли точный удар по строению, в котором укрывалась группа неонацистов. Противник прятался, часто прячется в подвалах. Операторы БПЛА наши смотрят сверху, докладывают координаты, уже по этим координатам командир вычисляет поправки, дает мне команду, я навожусь и работаем", - рассказал военнослужащий.
По его словам, на ореховском направлении пехота противника постоянно пытается производить ротацию личного состава, укрыться в подвалах и частных домах.
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22 июня 2022, 17:18
 
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