https://ria.ru/20250303/spetsoperatsiya-2002649974.html

Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 03.03.2025

Бойцы группы "Днепр" уничтожили группу пехоты ВСУ в Запорожской области

Минометный расчет добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрылась в частном... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T05:15:00+03:00

2025-03-03T05:15:00+03:00

2025-03-03T05:15:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Минометный расчет добровольческого отряда "Барс-1" группировки войск "Днепр" уничтожил группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрылась в частном доме на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом рассказал журналистам старший наводчик расчета с позывным "Лукас". "Нанесли точный удар по строению, в котором укрывалась группа неонацистов. Противник прятался, часто прячется в подвалах. Операторы БПЛА наши смотрят сверху, докладывают координаты, уже по этим координатам командир вычисляет поправки, дает мне команду, я навожусь и работаем", - рассказал военнослужащий. По его словам, на ореховском направлении пехота противника постоянно пытается производить ротацию личного состава, укрыться в подвалах и частных домах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность