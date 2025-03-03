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Военные группы "Центр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025
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05:03 03.03.2025
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Военные группы "Центр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Военные группы "Центр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ - РИА Новости, 03.03.2025
Военные группы "Центр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Артиллерия группировки "Центр" уничтожила орудие и склад с боеприпасами ВСУ на александро-калиновском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 03.03.2025
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специальная военная операция на украине
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безопасность
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ЛУГАНСК, 3 мар – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила орудие и склад с боеприпасами ВСУ на александро-калиновском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны. "Военнослужащие расчета 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили артиллерийское орудие с расчетом и склад с боеприпасами ВСУ на александро-калиновском направлении", - сообщили в МО РФ. Отмечается, что орудие ВСУ было замаскированно, однако его заметили операторы в ходе воздушной разведки. Корректировка точности огня самоходной артиллерийской установки выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цель с минимальным количеством выстрелов. Расчет БПЛА также зафиксировал возгорание склада с боеприпасами ВСУ.
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Военные группы "Центр" уничтожили склад с боеприпасами ВСУ

Артиллерия группировки Центр уничтожила орудие и склад с боеприпасами ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град"
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 мар – РИА Новости. Артиллерия группировки "Центр" уничтожила орудие и склад с боеприпасами ВСУ на александро-калиновском направлении в ДНР, сообщили журналистам в Минобороны.
"Военнослужащие расчета 122-миллиметровой самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С1 "Гвоздика" группировки войск "Центр" в ходе выполнения боевой задачи уничтожили артиллерийское орудие с расчетом и склад с боеприпасами ВСУ на александро-калиновском направлении", - сообщили в МО РФ.
Отмечается, что орудие ВСУ было замаскированно, однако его заметили операторы в ходе воздушной разведки. Корректировка точности огня самоходной артиллерийской установки выполнялась в режиме реального времени, что позволило уничтожить цель с минимальным количеством выстрелов. Расчет БПЛА также зафиксировал возгорание склада с боеприпасами ВСУ.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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