https://ria.ru/20250303/sovet-2002296498.html

Священник посоветовал в пост не покупать лобстеров вместо курицы

Священник посоветовал в пост не покупать лобстеров вместо курицы - РИА Новости, 03.03.2025

Священник посоветовал в пост не покупать лобстеров вместо курицы

Во время Великого поста стоит покупать продуты подешевле и готовить попроще, чтобы освободившееся время посвятить ближним и чаще бывать в церкви, также не стоит РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T04:00:00+03:00

2025-03-03T04:00:00+03:00

2025-03-03T11:07:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Во время Великого поста стоит покупать продуты подешевле и готовить попроще, чтобы освободившееся время посвятить ближним и чаще бывать в церкви, также не стоит заниматься "профанацией поста", например, заменять куриную грудку на лобстеров, рассказал РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.Великий пост в 2025 году идет с 3 марта по 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. В этот период, как говорят священники, мирянам, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного, а также - за исключением некоторых дней - рыбы и алкоголя. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который встретят 20 апреля. Во время поста в храмах читают особые молитвы, реже совершается литургия, меняется облачение духовенства. В первые четыре дня Великого поста вечерами в храмах проводят особые богослужения – великое повечерие, на нем читают покаянный канон Андрея Критского – каждый день по четверти. Обычно эти службы совершаются только при свете свечей и лампад, звучит покаянный напев."Пост – время покаяния и борьбы с грехами, которое мы должны посвятить Господу. Ведь даже если мы еженедельно ходим в храм, наша жизнь так или иначе крутится у земного – семьи, работы, образования, спорта. В пост центр тяжести наших интересов должен переместиться в сторону Бога – увеличивается продолжительность богослужений, мы чаще ходим в храм, чаще приступаем к исповеди, причастию. Тем, кто не ходят на исповедь, в храм, не молится каждый день - лучше начать делать это делать во время поста. Сейчас важно увидеть себя: осознать свои грехи, раскаяться в них и постараться от них избавиться, измениться, самосовершенствоваться ради Бога", - сказал отец Максим Первозванский.Другая важная сторона поста – совершение добрых дел, поэтому он посоветовал готовить еду проще, дешевле и быстрее. "Древняя формула святого Иоанна Златоуста по поводу еды в пост звучит примерно так: еда должна стать более дешевой, чтобы освободившиеся деньги потратить на добрые дала, и более быстрой в приготовлении, чтобы освободившееся время потратить на молитву и добрые дела. Это и можно посоветовать верующим – освободить ресурсы и потратить не на улучшение своей жизни, но жизни других людей, сделать это ради Бога", - советует священник.К сожалению, отметил он, зачастую увлечение постной кухней и всевозможными рецептами приводят к обратному эффекту - "блюда становятся более сложными в приготовлении и требующими больше времени, а продукты выбираются подороже". Священник напомнил, что в Великий пост нельзя есть мясо, яйца, молочные продуты, а также почти во все дни рыбу, но можно морепродукты, и тут могут быть вопросы."В этой градации еды нет логики с точки зрения биологии или духовной жизни, это просто традиция, пришедшая в нашу Церковь из средиземноморья, Малой Азии, где морские гады – самая простая еда, почти фастфуд, а не деликатес, как у нас в средней полосе России. Но если традиция есть, ей надо следовать. Однако стоит избежать формализма, профанации поста, когда он сводится к тому, что обычное молоко в латте вы просто заменили на кокосовое, а условно куриную грудку - на лобстеров. Тогда пост превратится в пир и поедание дорогостоящих деликатесов, потеряет свой смысл. Хотя это, конечно, не значит, что, например, в выходной день вовсе нельзя приготовить себе что-то вкусное", - пояснил Первозванский.Ранее отец Максим рассказывал РИА Новости, что главная цель Великого поста – подготовиться к празднику Воскресения Христова. По его словам, важно осознать себя изгнанными из рая в результате греховной жизни, постараться исправиться и встретить Пасху как событие своей жизни – личное спасение и открытие возможности вернуться в рай.

https://ria.ru/20250203/post-1774415801.html

https://ria.ru/20250203/paskha-1784063287.html

https://ria.ru/20250303/post-1850387242.html

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия