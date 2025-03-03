https://ria.ru/20250303/sotsial-demokraty-2002676151.html

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Гамбурге

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Гамбурге - РИА Новости, 03.03.2025

Социал-демократы победили на парламентских выборах в Гамбурге

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в немецком Гамбурге с 33,5%, после подсчета всех бюллетеней, свидетельствуют... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T09:56:00+03:00

2025-03-03T09:56:00+03:00

2025-03-03T09:56:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в немецком Гамбурге с 33,5%, после подсчета всех бюллетеней, свидетельствуют предварительные итоги голосования, опубликованные на посвященном выборам сайте статистического управления Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна. Таким образом результат социал-демократов ухудшился на 5,7 процентных пунктов по сравнению с выборами 2020 года, когда они набрали 39,2% голосов. Второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС) с 19,8%. Христианские демократы, напротив, вырвались вперед на этих выборах, улучшив свой результат на 8,6 пунктов. Партия "Зеленые" идёт третьей с 18,5%, они потеряли 5,7 пунктов по сравнению с прошлыми выборами. За ними - "Левые" с 11,2% (+ 2,1 пункта). В земельный парламент проходит и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набирая 7,5% (+2,2 пункта). Как и на федеральных выборах, не проходят в парламент Гамбурга "Свободная демократическая партия" (СвДП) и "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), поскольку их рейтинг ниже 5%. Так из 121 мест в парламенте Гамбурга социал-демократы получают 45 мест, христианские демократы - 26, партия "Зелёные" - 25, "Левые" - 15, "Альтернатива для Германии" - 10. Парламентские выборы в Гамбурге прошли в воскресенье, избирательные участки работали до 18.00 (20.00 мск). Явка на выборах составила 67,7%. Гамбург являются оплотом социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, который в 2011-2018 годах был первым бургомистром города.

https://ria.ru/20250201/gamburg-1996843731.html

https://ria.ru/20250302/bolton-2002597455.html

https://ria.ru/20250301/germaniya-2002405274.html

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Варвара Скокшина

в мире, гамбург (город), шлезвиг-гольштейн, олаф шольц, хдс/хсс