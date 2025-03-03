https://ria.ru/20250303/sotsial-demokraty-2002676151.html
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Гамбурге
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Гамбурге - РИА Новости, 03.03.2025
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Гамбурге
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в немецком Гамбурге с 33,5%, после подсчета всех бюллетеней, свидетельствуют... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T09:56:00+03:00
2025-03-03T09:56:00+03:00
2025-03-03T09:56:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в немецком Гамбурге с 33,5%, после подсчета всех бюллетеней, свидетельствуют предварительные итоги голосования, опубликованные на посвященном выборам сайте статистического управления Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна. Таким образом результат социал-демократов ухудшился на 5,7 процентных пунктов по сравнению с выборами 2020 года, когда они набрали 39,2% голосов. Второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС) с 19,8%. Христианские демократы, напротив, вырвались вперед на этих выборах, улучшив свой результат на 8,6 пунктов. Партия "Зеленые" идёт третьей с 18,5%, они потеряли 5,7 пунктов по сравнению с прошлыми выборами. За ними - "Левые" с 11,2% (+ 2,1 пункта). В земельный парламент проходит и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набирая 7,5% (+2,2 пункта). Как и на федеральных выборах, не проходят в парламент Гамбурга "Свободная демократическая партия" (СвДП) и "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), поскольку их рейтинг ниже 5%. Так из 121 мест в парламенте Гамбурга социал-демократы получают 45 мест, христианские демократы - 26, партия "Зелёные" - 25, "Левые" - 15, "Альтернатива для Германии" - 10. Парламентские выборы в Гамбурге прошли в воскресенье, избирательные участки работали до 18.00 (20.00 мск). Явка на выборах составила 67,7%. Гамбург являются оплотом социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, который в 2011-2018 годах был первым бургомистром города.
https://ria.ru/20250201/gamburg-1996843731.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гамбург (город), шлезвиг-гольштейн, олаф шольц, хдс/хсс
В мире, Гамбург (город), Шлезвиг-Гольштейн, Олаф Шольц, ХДС/ХСС
Социал-демократы победили на парламентских выборах в Гамбурге
СДПГ победила на парламентских выборах в Гамбурге с 33,5 процента голосов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в немецком Гамбурге с 33,5%, после подсчета всех бюллетеней, свидетельствуют предварительные итоги голосования, опубликованные на посвященном выборам сайте статистического управления Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна.
Таким образом результат социал-демократов ухудшился на 5,7 процентных пунктов по сравнению с выборами 2020 года, когда они набрали 39,2% голосов.
Второе место занимает Христианско-демократический союз (ХДС
) с 19,8%. Христианские демократы, напротив, вырвались вперед на этих выборах, улучшив свой результат на 8,6 пунктов.
Партия "Зеленые" идёт третьей с 18,5%, они потеряли 5,7 пунктов по сравнению с прошлыми выборами.
За ними - "Левые" с 11,2% (+ 2,1 пункта). В земельный парламент проходит и правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), набирая 7,5% (+2,2 пункта).
Как и на федеральных выборах, не проходят в парламент Гамбурга
"Свободная демократическая партия" (СвДП) и "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ), поскольку их рейтинг ниже 5%.
Так из 121 мест в парламенте Гамбурга социал-демократы получают 45 мест, христианские демократы - 26, партия "Зелёные" - 25, "Левые" - 15, "Альтернатива для Германии" - 10.
Парламентские выборы в Гамбурге прошли в воскресенье, избирательные участки работали до 18.00 (20.00 мск). Явка на выборах составила 67,7%.
Гамбург являются оплотом социал-демократов (СДПГ) канцлера Олафа Шольца
, который в 2011-2018 годах был первым бургомистром города.