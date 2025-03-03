https://ria.ru/20250303/skandal-2002776909.html

На Западе обратились к Трампу после скандала с Зеленским в Белом доме

На Западе обратились к Трампу после скандала с Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 03.03.2025

На Западе обратились к Трампу после скандала с Зеленским в Белом доме

Не стоит верить Владимиру Зеленскому, когда он притворяется перед западными политиками, что плохо понимает английский язык, считает аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T15:27:00+03:00

2025-03-03T15:27:00+03:00

2025-03-03T15:27:00+03:00

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сша

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Не стоит верить Владимиру Зеленскому, когда он притворяется перед западными политиками, что плохо понимает английский язык, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в социальной сети Х."Может показаться, что он (Зеленский. — Прим. ред.) не понял, что вы (Трамп и Вэнс. — Прим. ред.) ему сказали. Он недостаточно хорошо владеет английским. Но он понял. Он пытается вас разыграть", — говорится в публикации.Глава киевского режима после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне. Как сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким, когда Зеленского попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил, что лучше, если он будет говорить на украинском.Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.Как отметили в Кремле, слова Зеленского в Белом доме еще раз доказали правоту российского президента Владимира Путина в том, что открытость Москвы к урегулированию упирается в нежелание Киева.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002531912.html

https://ria.ru/20250301/ssha-2002404534.html

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в мире, дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, джеймс дэвид вэнс