На Западе обратились к Трампу после скандала с Зеленским в Белом доме
Аналитик Кошкович: Зеленский пытается ввести Трампа и Вэнса в заблуждение
© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Не стоит верить Владимиру Зеленскому, когда он притворяется перед западными политиками, что плохо понимает английский язык, считает аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович. Об этом он написал в социальной сети Х.
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2 марта, 08:00
Глава киевского режима после перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме не стал общаться на английском языке с журналистами в ходе пресс-конференции в Лондоне. Как сообщила журналист телеканала Sky News Ялда Хаким, когда Зеленского попросили сказать несколько слов по-английски, он ответил, что лучше, если он будет говорить на украинском.
Зеленский 28 февраля посетил Вашингтон ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако перед самыми переговорами в Белом доме между ним, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом началась перепалка. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать российского лидера Владимира Путина. Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдываться, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта.
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В результате, как сообщал Fox News, американский лидер выгнал главу киевского режима из Белого дома, а сделка по ресурсам сорвалась.
По итогам встречи Трамп заявил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам.
По информации The New York Times, теперь Трамп намерен обсудить с чиновниками возможные меры против Киева, в том числе и прекращение военной помощи.