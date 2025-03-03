https://ria.ru/20250303/sk-2002788593.html

СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области

СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.03.2025

СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области

Следователи завершили расследование дела против стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении преступлений в... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T16:05:00+03:00

2025-03-03T16:05:00+03:00

2025-03-03T16:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. По данным следствия, в августе 2024 года вооруженный Шульган в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ вторгся на территорию России. Отмечается, что в Кореневском районе Курской области Шульган открывал огонь с наблюдательно-огневых позиций по российским военнослужащим и мирному населению, а также препятствовал эвакуации населения. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Шульган был задержан военнослужащими ВС РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ солдата Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.

https://ria.ru/20250303/vsu-2002778330.html

https://ria.ru/20250303/vsu-2002741969.html

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курская область

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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)