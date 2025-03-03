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СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.03.2025
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16:05 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/sk-2002788593.html
СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области
СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области - РИА Новости, 03.03.2025
СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области
Следователи завершили расследование дела против стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении преступлений в... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T16:05:00+03:00
2025-03-03T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России. По данным следствия, в августе 2024 года вооруженный Шульган в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ вторгся на территорию России. Отмечается, что в Кореневском районе Курской области Шульган открывал огонь с наблюдательно-огневых позиций по российским военнослужащим и мирному населению, а также препятствовал эвакуации населения. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Шульган был задержан военнослужащими ВС РФ. "Завершено расследование уголовного дела в отношении стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ солдата Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
https://ria.ru/20250303/vsu-2002778330.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ в Курской области

СК завершил расследование дела против стрелка ВСУ Шульгана в Курской области

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Следователи завершили расследование дела против стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении преступлений в Курской области, сообщается в Telegram-канале ГВСУ СК России.
По данным следствия, в августе 2024 года вооруженный Шульган в целях совершения теракта в составе подразделений ВФУ вторгся на территорию России. Отмечается, что в Кореневском районе Курской области Шульган открывал огонь с наблюдательно-огневых позиций по российским военнослужащим и мирному населению, а также препятствовал эвакуации населения. Подчеркивается, что в ходе боевых действий Шульган был задержан военнослужащими ВС РФ.
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"Завершено расследование уголовного дела в отношении стрелка 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ солдата Андрея Шульгана, обвиняемого в совершении террористического акта на территории Курской области (пункты "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... В ходе предварительного следствия допрошены свидетели, осмотрены предметы и документы, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, которые полностью подтверждают вину обвиняемого", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают.
По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 60 тысяч военных. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
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