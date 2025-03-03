https://ria.ru/20250303/siriya-2002853228.html

ВВС Израиля атаковали военный объект на северо-западе Сирии

ВВС Израиля атаковали военный объект на северо-западе Сирии - РИА Новости, 03.03.2025

ВВС Израиля атаковали военный объект на северо-западе Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удары ВВС по северо-западу Сирии, отметив, что атаке подвергся объект, где хранилось оружие армии бывшего сирийского... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T21:42:00+03:00

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2025-03-03T21:42:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 3 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила удары ВВС по северо-западу Сирии, отметив, что атаке подвергся объект, где хранилось оружие армии бывшего сирийского лидера Башара Асада в районе Эль-Кардаха. "Некоторое время назад Армия обороны Израиля нанесла удар по военному объекту, где хранилось оружие предыдущего сирийского режима в районе Эль-Кардаха в Сирии. В связи с недавними событиями в этом районе было принято решение нанести удар по военной инфраструктуре на этом объекте", - говорится в сообщении. Ранее об израильских авиаударах в районе Латакии сообщили сирийские СМИ.

https://ria.ru/20250301/siriya-2002506324.html

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в мире, сирия, израиль, латакия (город), башар асад, армия обороны израиля (цахал)