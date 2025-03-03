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На северо-востоке Сирии прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
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19:55 03.03.2025
https://ria.ru/20250303/siriya-2002840975.html
На северо-востоке Сирии прогремел взрыв
На северо-востоке Сирии прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025
На северо-востоке Сирии прогремел взрыв
Жертвами взрыва на въезде в город Аль-Букемаль на северо-востоке Сирии близ границы с Ираком стали три человека, еще 20 получили ранения, сообщает сирийское... РИА Новости, 03.03.2025
2025-03-03T19:55:00+03:00
2025-03-03T19:55:00+03:00
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Жертвами взрыва на въезде в город Аль-Букемаль на северо-востоке Сирии близ границы с Ираком стали три человека, еще 20 получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA. "Три человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, причины которого не установлены, на въезде в городе Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор",- пишет агентство. По данным агентства, на месте работают бригады гражданской обороны, которым удалось извлечь тела погибших и локализовать пожар, вспыхнувший на АЗС в результате взрыва.
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в мире, аль-букемаль, сирия, ирак
В мире, Аль-Букемаль, Сирия, Ирак
На северо-востоке Сирии прогремел взрыв

SANA: при взрыве на въезде в сирийский город Аль-Букемаль погибли три человека

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Жертвами взрыва на въезде в город Аль-Букемаль на северо-востоке Сирии близ границы с Ираком стали три человека, еще 20 получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA.
"Три человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, причины которого не установлены, на въезде в городе Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор",- пишет агентство.
По данным агентства, на месте работают бригады гражданской обороны, которым удалось извлечь тела погибших и локализовать пожар, вспыхнувший на АЗС в результате взрыва.
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