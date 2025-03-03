https://ria.ru/20250303/siriya-2002840975.html

На северо-востоке Сирии прогремел взрыв

На северо-востоке Сирии прогремел взрыв - РИА Новости, 03.03.2025

На северо-востоке Сирии прогремел взрыв

Жертвами взрыва на въезде в город Аль-Букемаль на северо-востоке Сирии близ границы с Ираком стали три человека, еще 20 получили ранения, сообщает сирийское... РИА Новости, 03.03.2025

2025-03-03T19:55:00+03:00

2025-03-03T19:55:00+03:00

2025-03-03T19:55:00+03:00

в мире

аль-букемаль

сирия

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg

БЕЙРУТ, 3 мар - РИА Новости. Жертвами взрыва на въезде в город Аль-Букемаль на северо-востоке Сирии близ границы с Ираком стали три человека, еще 20 получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA. "Три человека погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, причины которого не установлены, на въезде в городе Аль-Букемаль на востоке провинции Дейр-эз-Зор",- пишет агентство. По данным агентства, на месте работают бригады гражданской обороны, которым удалось извлечь тела погибших и локализовать пожар, вспыхнувший на АЗС в результате взрыва.

https://ria.ru/20250301/siriya-2002506324.html

аль-букемаль

сирия

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, аль-букемаль, сирия, ирак